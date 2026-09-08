ويجز يكشف أسرار رحلته في "صاحبة السعادة".. تفاصيل

يحل النجم ويجز ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس في حلقتي الاحد والاثنين المقبلين من برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc" في لقاء يجمع بين الحوار والكواليس والموسيقى، ويكشف خلاله ويجز عن العديد من التفاصيل التي صاحبت رحلته من البدايات وحتى الوصول إلى قمة المشهد الموسيقي.



ويأخذ ويجز جمهور "صاحبة السعادة" في رحلة مختلفة داخل عالمه الخاص، متحدثًا عن البدايات التي صنعت تجربته، وأبرز المحطات التي غيرت مساره، وكيف نجح في تكوين هوية موسيقية خاصة جعلته واحدًا من أكثر نجوم الراب تأثيرًا وحضورًا بين الجمهور.



كما يتطرق الحوار إلى النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه ويجز، وتجربته مع الحفلات والأغنيات، إلى جانب كواليس عدد من المحطات الفنية التي شكلت جزءًا مهمًا من مسيرته، في حوار تحاول خلاله إسعاد يونس إظهار الجانب الآخر من شخصية ويجز بعيدًا عن الأضواء والشهرة.



ويشهد اللقاء عدد من المفاجأت حيث لا يتوقف ظهور ويجز عند الحوار والفقرات الموسيقية، ولكن هناك مفاجآت لجمهور البرنامج.

