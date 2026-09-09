ميهوب وزكريا والحاوي ينضمون لشبكة تليفزيون النهار

أعلنت شبكة تليفزيون النهار قبل قليل في بيان لها إتمام الإتفاق مع 3 من أبرز نجوم الكرة المصرية الكباتن علاء ميهوب وزكريا ناصف والحاوي حمادة عبداللطيف للإنضمام إلى فريق خبراء التحليل الرياضي على شاشة النهار.

وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار أن ذلك يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للقنوات التي انطلقت في آخر عامين ولاقت مردوداً كبيراً على مستوى نسب المشاهدة ومازالت مستمرة بوجود كوكبة مميزة من نجوم التقديم التليفزيوني لا يجتمعون إلا على شاشة النهار.

وأضاف الكحكي : “ تطوير ودعم المحتوى الرياضي على رأس أولوياتنا لكونه المحتوى الجماهيري الأول ، و إنضمام هؤلاء الكباتن الكبار إلى شاشتنا هو قوة كبيرة ونسعى دوماً لخدمة إعلامية مميزة وجذابة لمشاهدينا".

وقال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار إن انضمام ميهوب وناصف وعبد اللطيف يضيف زخماً كبيراً وايحابياً وسيبدأ فوراً ظهورهم بانتظام مع الكابتن أحمد شوبير في برنامجه "الناظر" والكابتن أحمد حسام ميدو في برنامجه "أوضة اللبس".

كما أن إنضمام هذا الثلاثي المميز بجانب الكباتن هاني رمزي وطارق يحيي وضياء السيد ونادر السيد سيمثل إضافة كبيرة ومؤثرة للمحتوى الرياضي التي تقدمه النهار في السنوات الأخيرة.