محافظ الفيوم يفتتح موسم جني القطن بأحد الحقول الزراعية بسنورس

افتتح محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، موسم جني محصول القطن، بأحد الحقول الزراعية، بحوض الشيخ عبيد، بعزبة حنس التابعة لمركز سنورس، مشاركا الفلاحين فرحتهم ببدء موسم جني المحصول، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفلاح المصري الرابع والسبعين.

وأكد المحافظ - خلال كلمته - أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية بدأت في اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى سابق عهده في السوق العالمي، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية ومنها القطن، بما يعود بالنفع على الفلاح ويرفع مستوى معيشته اقتصاديًا، مشددًا على تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه أعمال تسويق المحصول، معربًا عن سعادته بمشاركة الفلاحين فرحتهم الغامرة بجني محصول القطن، ومقدمًا لهم التهنئة بــ "عيد الفلاح المصري الـ 74".

و أشار المحافظ إلى حرص الدولة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محصول القطن، باعتباره محصولاً استراتيجيًا مهمًا ، مثل تنظيم حملات الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية زراعة المحصول وطرق مقاومة الآفات، وتوفير البذور المعتمدة المنتقاة التي تعطي إنتاجية عالية وجودة في تيلة القطن.

ولفت إلى التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، لتحقيق الصالح العام للمزارعين،وقال إن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالقطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات.

من جهته، أوضح مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم الدكتور أسامة دياب، أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بالمحافظة، تبلغ 5 آلاف و707 فدانًا من صنف جيزة (98)، تعادل 55% من المساحة المنزرعة بالمحصول في الوجه القبلي، بواقع 701 فدانًا بمركز الفيوم، و1144 فدانًا بمركز سنورس، و1582 فدانا بمركز طامية، و756 فدانًا بمركز إطسا، و486 فدانًا بمركز أبشواي، و191 فدانًا بمركز يوسف الصديق، بجانب مساحة 847 فدانًا تابعة لعدد 32 جمعية للإصلاح الزراعي بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاجية تصل إلى 8 قنطار للفدان.