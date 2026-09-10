بركات: الأهلي يفتقد الحلول.. ولا يمكن مقارنة عموتة بالأسطورة البرتغالي

أكد محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر لا يزال يعاني من بعض المشاكل الفنية منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى غياب الشكل التكتيكي الواضح في أداء الفريق.

وقال محمد بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "الأهلي دائمًا بيبحث عن إنهاء أي مباراة من الدقائق الأولى، ولكن من بداية الموسم الأهلي بدأ 3 لقاءات من أصل 4 لقاءات كانت بدايته مش الأفضل، في لقاء الشرقية وإنبي وسموحة ولقاء المقاولون الأخير".

وأضاف: "الأهلي ما زال بيعاني من مشاكل فنية، ولسه مفيش تكتيك واضح، والأهداف اللي سجلها الأهلي جاءت بمهارات فردية أكثر من كونها نتاج شغل تكتيكي".

وأوضح بركات: "هدف مروان عطية جاء من تسديدة، وضربة جزاء لزيزو وغيرها من الأهداف، وبالتالي أرى أن الأهلي يحتاج إلى تطوير الجانب التكتيكي خلال الفترة المقبلة".

وتحدث نجم الأهلي السابق عن العناصر التي يفتقدها الفريق، قائلًا: "أنا كمشجع أهلاوي بفتقد إمام عاشور وحسين الشحات، وأرى أن حسين الشحات كان لابد من دخوله في وقت مبكر، نظرًا لقدراته الفنية العالية".

وتابع: "الأهلي يفتقد الحلول في ظل وجود تكتلات دفاعية من المنافسين، ويحتاج إلى إيجاد طرق مختلفة لاختراق دفاعات الفرق التي تتراجع للخلف".

وعن الحسين عموتة المدير الفني للأهلي، قال محمد بركات: "كل الناس بتقول إن الحسين عموتة شخصية قوية، ولكن لا أستطيع أن أقارنه بالبرتغالي مانويل جوزيه، لأنني لم أتعامل معه داخل الملعب".

وأشار بركات إلى معاناة الأهلي في الجبهة اليسرى، قائلًا: "الأهلي ما زال بيعاني من أزمة في الجبهة اليسرى بعد رحيل علي معلول حتى الآن، خاصة بعد إصابة يوسف بلعمري وعدم مشاركة توفيق محمد حتى الآن".

واختتم محمد بركات حديثه بالتأكيد على أن الأهلي يمتلك العديد من العناصر المميزة، لكنه يحتاج إلى الوصول لشكل تكتيكي أكثر وضوحًا، خاصة أمام الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي.