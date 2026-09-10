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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

6 علامات في القدمين ترتبط بأمراض القلب.. متى تستدعي القلق؟

6 علامات في القدمين قد ترتبط بأمراض القلب.. متى تستدعي القلق؟
6 علامات في القدمين قد ترتبط بأمراض القلب.. متى تستدعي القلق؟
ولاء عادل

يعتاد كثير من الأشخاص على تجاهل بعض التغيرات التي تظهر في القدمين، باعتبارها نتيجة طبيعية للإرهاق أو الوقوف لفترات طويلة، إلا أن بعض العلامات قد تحتاج إلى مزيد من الانتباه، خاصة إذا ظهرت بصورة متكررة أو صاحبتها أعراض أخرى.

ومن بين هذه العلامات تورم القدمين والكاحلين، والذي قد يرتبط في بعض الحالات بضعف قدرة القلب على ضخ الدم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل وتجمعها في الأجزاء السفلية من الجسم.

تورم القدمين والكاحلين

يعد تورم القدمين والكاحلين من الأعراض التي يمكن أن تظهر لدى بعض المصابين بفشل القلب، نتيجة تراكم السوائل داخل أنسجة الجسم.

ويمتد التورم إلى الساقين، كما يمكن أن يصاحبه ارتفاع ملحوظ في وزن الجسم خلال فترة قصيرة بسبب زيادة كمية السوائل، وليس نتيجة زيادة الدهون.

1- بقاء أثر الإصبع بعد الضغط على الجلد

من العلامات التي يمكن ملاحظتها في حالات احتباس السوائل ما يعرف بـ«الوذمة الانطباعية»، حيث يترك الضغط بالإصبع على المنطقة المتورمة انخفاضًا بسيطًا في الجلد يستمر لفترة قصيرة قبل أن يعود إلى وضعه الطبيعي.

ولا تعد هذه العلامة دليلًا قاطعًا على وجود مشكلة بالقلب، فقد تظهر أيضًا نتيجة اضطرابات أخرى، من بينها أمراض الكلى والكبد، والقصور الوريدي، إلى جانب بعض الأدوية والحالات الصحية المختلفة.

2- تفاقم التورم خلال فترة قصيرة

إذا لاحظ الشخص أن القدمين أو الكاحلين أصبحا أكثر تورمًا من المعتاد، خصوصًا إذا حدث ذلك بصورة سريعة، فمن الأفضل عدم تجاهل الأمر والبحث عن السبب.

وتزداد أهمية هذه الملاحظة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع فشل القلب، خاصة إذا تزامن التورم مع زيادة سريعة في الوزن، إذ قد يكون ذلك مرتبطًا باحتباس السوائل.

3- الشعور بثقل أو شد في الساقين

يمكن أن يؤدي تراكم السوائل في الأطراف السفلية إلى الشعور بثقل في الساقين أو الإحساس بالشد، كما قد يبدو الجلد في المنطقة المتورمة مشدودًا أو أكثر لمعانًا.

لكن هذه الأعراض لا ترتبط بأمراض القلب وحدها، فقد تظهر كذلك لدى الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في الوقوف أو الجلوس، أو نتيجة بعض مشكلات الأوردة والدوالي.

4- تورم القدمين مصحوبًا بضيق التنفس

يصبح تورم القدمين أكثر أهمية من الناحية الطبية عندما يظهر إلى جانب ضيق التنفس، سواء أثناء الحركة والمجهود أو عند الاستلقاء.

وقد يشير اجتماع هذه الأعراض في بعض الحالات إلى فشل القلب، إذ يمكن أن يؤدي ضعف كفاءة القلب إلى احتباس السوائل في الأطراف، كما قد تتراكم السوائل في الرئتين، وهو ما يسبب صعوبة في التنفس.

5- زيادة الوزن بصورة مفاجئة

قد تكون الزيادة السريعة في الوزن خلال أيام قليلة مرتبطة بتجمع السوائل في الجسم، خاصة عندما تحدث بالتزامن مع تورم القدمين والكاحلين.

ولهذا قد يوصي الأطباء بعض مرضى فشل القلب بمتابعة وزنهم بصورة منتظمة، لأن أي تغير سريع قد يساعد في اكتشاف زيادة السوائل مبكرًا.

6- ظهور أعراض أخرى مع تورم القدمين

يستدعي تورم القدمين مزيدًا من الانتباه إذا ظهر بالتزامن مع أعراض مثل الإرهاق المستمر، أو الدوخة، أو خفقان القلب، أو ضيق التنفس، أو صعوبة التنفس أثناء الاستلقاء.

كما أن ضيق التنفس الشديد المصحوب بسعال وإخراج بلغم أبيض أو وردي رغوي يعد من العلامات التي تستوجب الحصول على رعاية طبية عاجلة، لأنها قد ترتبط بتراكم السوائل في الرئتين.

هل تورم القدمين دليل على الإصابة بأمراض القلب؟

لا يمكن اعتبار تورم القدمين وحده دليلًا على الإصابة بمرض في القلب، فهناك أسباب عديدة لهذه المشكلة، من بينها الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، وتناول كميات كبيرة من الملح، وبعض الأدوية، والقصور الوريدي، إضافة إلى بعض أمراض الكلى والكبد.

كما أن التورم المفاجئ في قدم واحدة، خصوصًا إذا صاحبه ألم أو احمرار أو سخونة في الجلد، يحتاج إلى تقييم طبي سريع، لأنه قد يكون علامة على جلطة وريدية عميقة.

متى يصبح تورم القدمين حالة طارئة؟

ينبغي الحصول على رعاية طبية عاجلة عند ظهور تورم مفاجئ أو متزايد في القدمين مع ضيق شديد في التنفس، أو ألم وضغط في الصدر، أو فقدان الوعي، أو دوخة شديدة، أو اضطراب واضح في ضربات القلب.

ويجب التعامل بصورة خاصة مع ضيق التنفس الشديد والمفاجئ، لا سيما إذا صاحبه سعال وبلغم أبيض أو وردي رغوي، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى تجمع السوائل داخل الرئتين وتحتاج إلى تدخل طبي سريع.

تورم القدمين لا يكفي لتشخيص مرض القلب

رغم أن تورم القدمين والكاحلين يمكن أن يكون أحد الأعراض المرتبطة بفشل القلب، فإنه لا يكفي وحده لتحديد سبب المشكلة أو تشخيص مرض في القلب.

ويعتمد تحديد السبب على مجموعة من العوامل، من بينها الأعراض المصاحبة والتاريخ المرضي والفحص الطبي والفحوص التي يحددها الطبيب، لذلك فإن استمرار التورم أو تكراره يستدعي استشارة الطبيب، خاصة إذا ظهرت معه علامات أخرى.

القلب أمراض القلب أعراض أمراض القلب تورم القدمين تورم الكاحلين احتباس السوائل

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