"أوتشا": حملة تطعيم ضد الكوليرا استهدفت 95 ألف شخص في دارفور بالسودان

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه رغم الظروف الميدانية الصعبة في السودان، فإن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات الحيوية، بما في ذلك الجهود الرامية لاحتواء الكوليرا في دارفور وغيرها من المناطق الأخرى المتضررة، وتم إطلاق حملة تطعيم ضد الكوليرا استهدفت 95 ألف شخص.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفر تفشي الكوليرا الحالي - الذي أُعلن عنه في شهر يونيو الماضي - عن تسجيل ما يقرب من 2900 حالة إصابة و247 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في ست ولايات سودانية.

بدورها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 1300 شخص اضطروا للفرار من منازلهم بسبب تزايد انعدام الأمن الأسبوع الماضي في محلية أم برو القريبة من الحدود مع تشاد في شمال دارفور.

وأشارت الدولية للهجرة كذلك إلى أن تدهور الوضع الأمني أجبر أكثر من 3300 شخص على النزوح من عدة قرى في محلية قيسان القريبة من الحدود مع إثيوبيا، في ولاية النيل الأزرق.

كما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في أجزاء من ولايتي جنوب ووسط دارفور، حيث سُجلت عدة حوادث دامية خلال الأيام القليلة الماضية.

وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك" دعوة جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني - والعمل على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق.