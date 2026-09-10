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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا للدراسة.. توزيع 9 آلاف و450 زيًا مدرسيًا بالمجان على طلاب النجيلة

طلاب النجيلة بمطروح
طلاب النجيلة بمطروح
ايمن محمود

أكد فايز قاسم، رئيس مدينة النجيلة بمحافظة مطروح، استمرار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى الانتهاء من توزيع 9 آلاف و450 زيًا مدرسيًا بالمجان على طلاب التعليم العام بمختلف المراحل التعليمية داخل إدارة النجيلة التعليمية.

طلاب جميع المراحل

 وأوضح أن التوزيع شمل طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والثانوية الصناعية، بما يضمن توفير الزي المدرسي للطلاب قبل انطلاق الدراسة.

وأضاف رئيس المدينة وصول 1435 زيًا مدرسيًا لطلاب التعليم المجتمعي يوم الاثنين 7 سبتمبر، ومن المقرر استكمال أعمال التوزيع والانتهاء منها ،خلال اليومين القادمين  لافتًا إلى أنه تم أيضًا تسليم الكتب المدرسية لجميع مدارس النجيلة التعليمية ضمن التجهيزات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد.

وأشار أن ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح   استعدادا للعام الدراسي الجديد. 

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