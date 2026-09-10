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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد يومين من الغلق.. البحر يهدأ والمصطافون يعودون إلى شواطئ مطروح

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح
ايمن محمود

عادت الحركة من جديد إلى شواطئ مرسى مطروح، اليوم الخميس، بالتزامن مع تحسن واستقرار حالة البحر، وذلك عقب يومين  من الإغلاق بسبب اضطراب الأمواج وارتفاعها وقوة التيارات البحرية.

عودة الشواطئ 

وشهدت الشواطئ حالة من النشاط مع عودة المصطافين للاستمتاع بالبحر، بعد تحسن الأجواء وانخفاض حدة الاضطراب الذي شهدته سواحل مطروح خلال الأيام الماضية.

كانت مدينة مرسى مطروح قد اتخذت قرارًا بغلق الشواطئ المفتوحة ومنع السباحة على مدار  اليومين الماضيين ، في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمصطافين، خاصة مع ارتفاع الأمواج ووصولها إلى مستويات خطرة خلال فترة الاضطراب.

تحسن الاحوال 

ومع تحسن الأحوال البحرية، بدأت الشواطئ في استعادة طبيعتها تدريجيًا، وسط متابعة لحالة البحر والتأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ ومسؤولي الشواطئ.

وتأتي عودة الإقبال على شواطئ مطروح مع تحسن الطقس واستقرار البحر، لتستعيد المدينة أجواءها الصيفية المعتادة بعد عدة أيام من التحذيرات ومنع السباحة حفاظًا على الأرواح.

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