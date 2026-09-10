مشروعات الأبنية التعليمية ببني سويف.. تسليم 86 مشروعا تضم 1278 فصلا بتكلفة تتجاوز 1.256مليار جنيه

ناقش اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، تقريرًا تقدم به المهندس محمد ياسين طه ، مدير منطقة بني سويف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن موقف مشروعات الهيئة بالمحافظة، وما تم إنجازه من أعمال الإنشاء والتوسع والإحلال والتطوير والصيانة والتجهيزات، في إطار متابعة احتياجات قطاع التعليم والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأوضح التقرير أنه تم تسليم 86 مشروعًا بإجمالي 1278 فصلًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 1,256,246,089 جنيهًا، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2025 وحتى تاريخه، وشملت المشروعات 13 مشروع إنشاء جديد، و34 مشروع توسع، و8 مشروعات تعلية، و7 مشروعات إحلال كلي، و24 مشروع إحلال جزئي.

وأشار المهندس محمد ياسين طه إلى أنه جارٍ تنفيذ 19 مشروعًا بإجمالي 356 فصلًا، وبتكلفة 312,507,261 جنيهًا، تشمل مشروعين للإنشاء الجديد، و7 مشروعات توسع، ومشروعين للتعلية، ومشروع إحلال كلي، و7 مشروعات إحلال جزئي.

وتضمن التقرير موقف مشروعات التطوير ورفع الكفاءة، حيث تم تسليم 44 مشروع صيانة شاملة بتكلفة 110,494,946 جنيهًا، بالإضافة إلى تسليم 26 مشروع صيانة بسيطة بتكلفة 14,291,013 جنيهًا.

كما استعرض مدير منطقة بني سويف بالهيئة موقف التجهيزات، موضحًا أنه تم توريد 19 ألفًا و763 تختة لمدارس المحافظة، ضمن خطة إحلال التخت القديمة لصالح الإدارات التعليمية للعام الدراسي 2025/2026.

وناقش المحافظ مع المهندس محمد طه ياسين تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها، ومعدلات الإنجاز والموقف التنفيذي لكل منها، إلى جانب المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها، حيث قدم مدير المنطقة إيضاحات بشأن خطوات استكمال الأعمال والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

وأثنى المحافظ على الجهد المبذول من منطقة بني سويف بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بنفس الوتيرة، خاصة في المشروعات التي تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وتحسين مستوى المنشآت التعليمية.

ووجه المحافظ بمواصلة المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على سرعة إنجازها ودخولها الخدمة، مع التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم والوحدات المحلية، لإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والإنجاز لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات التعليمية، ودعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.