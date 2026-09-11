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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي : لدينا في الشمال منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل

كاتس
كاتس
محمود نوفل

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن أنفاق علي الطاهر بُنيت بدعم وتمويل إيراني على مدى 15 سنة وكانت تُشكّل معقلاً قوياً لـ"حزب الله".

وزعم وزير دفاع الاحتلال في تصريحات له قائلا : أصبح لدينا منطقة أمنية ممتدة من الساحل غرباً إلى الشقيف وجبل الشيخ شرقاً.

وأضاف : لدينا في الشمال منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل.

ومنذ قليل ؛ إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وتموضعت في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف.

وأضافت الإذاعة أن الجيش سيواصل ما وصفته بـالسيطرة النارية على مرتفعات علي الطاهر من مواقعه الجديدة.

وشددت على أن القوات الإسرائيلية ستواجه أي محاولة من حزب الله للعودة إلى المرتفعات، بعد العملية التي استمرت أشهراً وانتهت بتدمير واسع للمواقع والأنفاق في المنطقة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي: استخدمت قواتنا أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير البنى التحتية في ‌مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان.

وأضاف : شبكة الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر ضمت 8 أنفاق تحت الأرض.

وتابع : بلغ طول شبكة الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر الإجمالي أكثر من 5400 متر.

وزعم قائلا: عثرت قواتنا داخل هذه الأنفاق على أنواع مختلفة من الأسلحة بينها عشرات المسيّرات ورشاشات وصواريخ مضادة للدروع ومئات الألغام وقذائف RPG ومعدات أخرى.

كاتس مرتفعات علي الطاهر حزب الله جيش الاحتلال

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