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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة اليمنية: إسقاط 5 مسيّرات حوثية شرق الحزم بالجوف

اسقاط ٥ مسيرات
اسقاط ٥ مسيرات
القسم الخارجي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط خمس طائرات مسيّرة انتحارية تابعة لجماعة الحوثيين، خلال محاولة استهداف مواقع في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، في أحدث تطور ميداني يشير إلى استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين.


ووفقًا لما أوردته قناة «العربية عاجل»، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من التعامل مع خمس مسيّرات انتحارية وإسقاطها في المنطقة الواقعة شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، قبل وصولها إلى أهدافها.

يأتي الإعلان في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في عدد من المحافظات اليمنية، مع اعتماد جماعة الحوثيين على الطائرات المسيّرة والصواريخ ضمن عملياتها العسكرية، في وقت تحاول فيه القوات الحكومية التصدي لهذه الهجمات ومنع استهداف مواقعها ومناطق انتشارها.

وتكتسب محافظة الجوف أهمية عسكرية وجغرافية، نظرًا لموقعها القريب من الحدود السعودية واتصالها بمناطق تشهد حضورًا ونشاطًا عسكريًا متباينًا بين أطراف الصراع اليمني. كما تمثل المحافظة إحدى مناطق التماس التي شهدت خلال السنوات الماضية معارك متكررة بين القوات الحكومية والحوثيين.


ولم تتضمن المعلومات المتداولة حتى الآن تفاصيل بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء محاولة الهجوم، كما لم يصدر في المعلومات المشار إليها بيان تفصيلي من جماعة الحوثيين بشأن الواقعة أو طبيعة الأهداف التي كانت المسيّرات تستهدفها.

القوات المسلحة اليمنية خمس طائرات الحوثيين الجوف

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