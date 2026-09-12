تفاصيل سعر الذهب عيار 18 الآن.. تعرف عليها

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب في أول تعاملات له اليوم السبت 12-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

وصل متوسط سعر أوسط أعيرة الذهب في آخر تحديث لـ عيار 18 الأوسط انتشارا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

الذهب ثابت

وأظهرت تداولات الذهب ثباتا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية في الأسواق المختلفة.

الذهب يتراجع أمس

وتعرض سعر الذهب مساء أمس للتراجع مرة أخري ليفقد مقدار 25 جنيها من قيمته.

سعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6285 جنيهاً.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و6220 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعرأوقية 4367 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

الذهب في السوق العالمي

تتجه أنظار أسواق الذهب العالمية إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، وسط تحركات محدودة للمعدن الأصفر، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت ساهم فيه تراجع الدولار في تقديم دعم إضافي للذهب.

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4,412.84 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 4,457.10 دولار للأوقية.

وجاءت هذه التحركات؛ بالتزامن مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويدعم الإقبال على المعدن النفيس.