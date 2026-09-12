مصر والعراق تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي وزيادة الشراكات الاستثمارية

بحث التمثيل التجاري المصري مع اتحاد رجال الأعمال العراقيين فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المستشار التجاري سمير قرشي، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بغداد، يوم 7 سبتمبر 2026، مع راغب رضا بليبل، رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لمناقشة فرص تنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق.

زيادة التجارة وتنويع السلع وتشجيع الشراكات بين الشركات

استعرض الجانبان فرص زيادة حركة التجارة بين البلدين وتنويع السلع المتبادلة، إلى جانب تشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والعراقية، وتعزيز التعاون الصناعي ونقل الخبرات الفنية.

وتناول الاجتماع أهمية دعم التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين بما يسهم في تطوير المنتجات، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للشركات والمنتجات المصرية والعراقية.

تكثيف زيارات رجال الأعمال والمشاركة في المعارض

واتفق الجانبان على تكثيف تبادل زيارات رجال الأعمال والوفود التجارية، وزيادة مشاركة الشركات المصرية والعراقية في المعارض التجارية والصناعية المقامة في البلدين.

كما تم الاتفاق على العمل على تيسير حركة مجتمع الأعمال، بما يشمل إجراءات الحصول على سمات الدخول والتأشيرات، بما يدعم عقد المزيد من اللقاءات التجارية والاستثمارية المباشرة بين الشركات والمؤسسات في البلدين.

دعوة رجال الأعمال العراقيين لزيارة عدد من المعارض المصرية

ووجه المستشار التجاري سمير قرشي دعوة إلى رئيس وأعضاء اتحاد رجال الأعمال العراقيين لزيارة معرض المفروشات المنزلية المقرر إقامته في القاهرة خلال أكتوبر المقبل، ومعرض «ديستينيشن أفريقيا» خلال نوفمبر المقبل.

كما تضمنت الدعوة زيارة الجناح المصري في معرض «Iraq Health Expo» خلال أكتوبر المقبل، فيما تم الاتفاق على موافاة الاتحاد بجدول المعارض والفعاليات التجارية والاستثمارية التي تقام في مصر.

التمثيل التجاري: السوق العراقية من الأسواق العربية ذات الأولوية

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح بتعزيز التواجد المصري في الأسواق العربية ذات الأولوية، وربط الشركات المصرية بصورة مباشرة بمؤسسات الأعمال والمستوردين والمستثمرين في العراق.

وأشار الشريف إلى أن السوق العراقية تمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية في العديد من القطاعات، مؤكدًا أن التمثيل التجاري يعمل من خلال مكتبه في بغداد على رصد الفرص التجارية والاستثمارية والتعريف بها لدى الشركات المصرية، بما يسهم في زيادة وتنويع الصادرات.

وشدد على أهمية التعاون مع اتحاد رجال الأعمال العراقيين باعتباره أحد قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يدعم جهود توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وتحويل العلاقات المتميزة بين مصر والعراق إلى تعاقدات وشراكات استثمارية وصناعية ملموسة.