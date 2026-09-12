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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.. استقرار الدولار واليورو في البنوك

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، أمام الجنيه المصري، عند مستوياتها المسجلة في آخر تعاملات رسمية بالبنوك، دون أي تغيير مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وذلك بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية اليوم السبت.

وتستعرض «صدى البلد » أسعار أبرز العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر مستويات معلنة في السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار نحو 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستوياته المسجلة في آخر يوم عمل بالبنوك.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 59.58 جنيه للشراء و59.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل الجنيه الإسترليني نحو 69.36 جنيه للشراء و69.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

بلغ سعر الدولار الكندي نحو 37.10 جنيه للشراء و37.21 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي اليوم

وصل سعر الكرون الدنماركي إلى نحو 7.79 جنيه للشراء و7.99 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي اليوم

سجل الكرون النرويجي نحو 5.54 جنيه للشراء و5.56 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي اليوم

بلغ سعر الكرون السويدي نحو 5.33 جنيه للشراء و5.34 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري إلى نحو 63.19 جنيه للشراء و63.39 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني اليوم

سجل سعر 100 ين ياباني نحو 33.27 جنيه للشراء و33.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

بلغ سعر الدولار الأسترالي نحو 36.90 جنيه للشراء و37.02 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

وصل سعر اليوان الصيني إلى نحو 7.64 جنيه للشراء و7.66 جنيه للبيع.

وتستمر أسعار العملات الأجنبية عند هذه المستويات خلال تعاملات اليوم السبت، على أن تعود البنوك إلى العمل مع بداية الأسبوع المصرفي الجديد.

العملات الأجنبية اليورو الإسترليني الدولار

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