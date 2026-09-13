محافظ البحر الأحمر يوجّه بحوكمة تراخيص المراكب وتحديث ضوابط الإحلال والتجديد وتنظيم الأنشطة البحرية

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مع اللجنة المعنية بالأنشطة البحرية، لمناقشة منظومة تراخيص المراكب العاملة بالمحافظة، وضوابط الإحلال والتجديد، والاشتراطات المنظمة لمختلف الأنشطة البحرية، بما يسهم في رفع مستويات السلامة البحرية وتحسين جودة وتنظيم حركة المراكب العاملة في الأنشطة السياحية والتجارية والخدمية.

وناقش محافظ البحر الأحمر ضوابط الإحلال والتجديد المحدثة التي أعدتها المحافظة، موجّهًا اللجنة بمراجعتها واستكمال إجراءات اعتمادها تمهيدًا لتوقيعها والعمل بها، مع وضع معايير فنية للمراكب السياحية تتناسب مع جودة المنتج السياحي بالبحر الأحمر، وإحكام مراجعة الحالة الفنية للمراكب قبل تجديد تراخيصها.

كما وجّه الدكتور وليد البرقي بإعداد قاعدة بيانات حديثة وشاملة لجميع المراكب العاملة بنطاق المحافظة، تتضمن نوع المركب، وطبيعة نشاطه، وطوله، وحالته الفنية، ونوع الترخيص، إلى جانب بيانات السلامة المهنية والفنية، بما يتيح للجهات المعنية متابعة الموقف التشغيلي لكل مركب وربط إجراءات الترخيص والتجديد بمدى استيفائه للاشتراطات الفنية ومتطلبات السلامة البحرية.

واستعرض الاجتماع أطر تنظيم أوضاع المراكب وفقًا لطبيعة استخدامها، وبصفة خاصة المراكب الخاصة، والمراكب العاملة بالأجر، والمراكب المستخدمة في أعمال الخدمة، مع مراجعة ضوابط الركوب للنزهة والركوب بالأجر، ووضع قواعد واضحة تميز بين طبيعة كل نشاط ومتطلباته القانونية والفنية.

كما تناول الاجتماع وضع ضوابط قانونية وتنظيمية للمراكب السريعة الخاصة العاملة في الرحلات البحرية، ولاسيما رحلات مشاهدة الدلافين، بما يسهم في رفع مستوى السلامة، وتنظيم النشاط، والحد من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على الكائنات البحرية وموائلها الطبيعية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، أهمية تحديد القدرة التشغيلية المسموح بها للمراكب السريعة العاملة في رحلات مشاهدة الدلافين، ووضع اشتراطات وضوابط تضمن حماية الكائنات البحرية والحفاظ على استدامة هذا النشاط السياحي البيئي.

كما أكد أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمراكب الخاصة العاملة في هذا النشاط، بما يساعد الجهات المختصة على المتابعة والرقابة وتطبيق الضوابط المنظمة، وبما يحقق التوازن بين النشاط السياحي وحماية البيئة البحرية، خاصة في المناطق التي تمثل موائل مهمة للدلافين وغيرها من الكائنات البحرية.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بإعداد قاعدة بيانات للمراكب الخاصة العاملة في رحلات مشاهدة الدلافين، واستكمال وضع الضوابط المنظمة لعملها، بما يحقق متطلبات السلامة ويحافظ على البيئة البحرية ويعزز مفهوم السياحة البحرية المسؤولة والمستدامة.

حضر الاجتماع المهندس حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، والدكتور ماهر رشوان مدير إدارة البيئة، والسيد هيثم فارس، مدير مكتب محافظ البحر الأحمر.