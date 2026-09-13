أخبار السيارات| التجّار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يُغيّر شكل ‏الاقتصاد.. وترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا

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5 سيارات SUV صينية بهذا السعر في السوق المصري.. تعرّف عليها

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبَّت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏



ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرطًا واحدًا

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد للسماح لشركات السيارات الصينية بإنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة وإنتاج سياراتها محليا، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض دخول السيارات الصينية المستوردة إلى السوق الأمريكية.



نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

يعد ناقل الحركة الأوتوماتيك من أهم المكونات الميكانيكية في السيارة، إذ يلعب دور أساسي في نقل قوة المحرك إلى العجلات وضمان انطلاق السيارة وتغيير السرعات بسلاسة، ومع انتشار السيارات المزودة بناقل الحركة الأوتوماتيك، أصبح الاهتمام بصيانته والحفاظ عليه أمر ضروري، خاصة أن تكلفة إصلاحه أو استبداله قد تكون مرتفعة مقارنة بعدد كبير من مكونات السيارة الأخرى.



رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن التوسع الحقيقي في ‏تصنيع السيارات داخل مصر يمكن أن يمثل نقطة تحول كبيرة للاقتصاد الوطني، ‏خاصة مع زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد وفتح ‏المجال أمام تصدير السيارات والمكونات إلى الأسواق الخارجية.‏



"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

أعلنت شركة "سير" السعودية للسيارات، موعد الكشف عن أولى سياراتها الكهربائية، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في مساعي المملكة لبناء صناعة سيارات محلية قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا.