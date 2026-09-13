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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة بالجيزة

المتهم
المتهم
رامي المهدي

قرّرت جهات التحقيق، حبس صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها 4 أيام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبحوزتها هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى”.

 وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

صانعة محتوى جهات التحقيق فيديوهات خادشة

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