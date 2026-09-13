قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد ورشة المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
الحلم يقترب.. موعد وتفاصيل القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية
بعد تعرضه لحادث مروري.. استقرار حالة وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني ومغادرته المستشفى بعد قليل
ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات أوكرانية على ناقلات روسية
كييف تعلن إغراق زورق روسي في أول معركة بحرية في التاريخ بين مسيرات
مدبولي: مشروعات النقل الجماعي الأخضر ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل عصرية ومستدامة
الأعياد اليهودية تغلق معابر غزة.. الاحتلال يوقف رفح وكرم أبو سالم أمام المسافرين والمساعدات
محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة والإشغالات بأحياء إمبابة والمنيرة والوراق والعجوزة
خلال جولته بمدارس الغربية|وزير التعليم يوجه بتدريس المناهج بالفصول بصورة تفاعلية
حي وغير موجود.. شاب يعيش 32 عامًا بلا شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية في البحيرة
مودي لـ الرئيس السيسي: نشجع الشركات الهندية على زيادة استثماراتها في مصر
خلاف داخل البنتاجون.. «سي إن إن» تكشف ضغوطاً لإجراء مقابلة مع طياري F-15 التي سقطت في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدولية للهجرة : نزوح أكثر من 76 ألف شخص في اليمن بسبب تصاعد القتال

الدولية للهجرة : نزوح أكثر من 76 ألف شخص في اليمن بسبب تصاعد القتال
الدولية للهجرة : نزوح أكثر من 76 ألف شخص في اليمن بسبب تصاعد القتال
أ ش أ

حذرت المنظمة الدولية للهجرة من تفاقم سريع لأزمة النزوح في اليمن، مشيرة إلى فرار ما لا يقل عن 76 ألف شخص من منازلهم منذ يوليو الماضي ، مقارنة بنحو 46 ألف شخص قبل أيام قليلة فقط.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضحت الدولية للهجرة أن أعداد النازحين تضاعفت تقريبا خلال ليلة واحدة، لتبلغ أربعة أمثال إجمالي الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تصاعد حدة القتال. وقالت إن أسرا بأكملها تتحرك، غالبا خلال ساعات الليل، من دون أن تجد مكانا آمنا تلجأ إليه.

وذكرت الدولية للهجرة أن القتال يتصاعد بوتيرة سريعة على امتداد جبهتي الساحل الغربي وتعز الجنوبية. وتُعد تعز، وفقا للمنظمة، المنطقة الأكثر تضررا، إذ نزحت 8,300 أسرة – أي ما يقارب 50 ألف شخص – من مديريات تشمل جبل حبشي، والمعافر، ومقبنة، وموزع، والوازعية. وتأتي لحج في المرتبة التالية، حيث نزحت 2,819 أسرة – أي قرابة 17 ألف شخص – معظمهم من مديرية المضاربة. كما فرّ آلاف آخرون من الحديدة، حيث نزحت 1,374 أسرة – أي أكثر من 8,100 شخص – من مديريات ساحلية تشمل حيس والخوخة، إضافة إلى عدن، حيث نزحت 191 أسرة، أي أكثر من 1,100 شخص.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، "إيمي بوب"، إن أسرا تُجبر على النزوح للمرة الثانية أو الثالثة خلال هذا النزاع، بعدما لم يعد لديها تقريبا أي شيء، مضيفة أن اتساع نطاق القتال يجعل الوصول إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدات المنقذة للحياة أكثر صعوبة.

ودعت "إيمي بوب" إلى ضمان وصول آمن ومن دون عوائق، وحثّت جميع الأطراف على حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وعلى الحفاظ على الإمدادات والمركبات والمنشآت التي تعتمد عليها المنظمة الدولية للهجرة في إيصال المساعدات.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، لا تزال الاتصالات في المناطق المتضررة مضطربة، ما يزيد صعوبة الوصول إلى السكان وتقييم احتياجاتهم. كما أصبحت الطرق أقل قابلية للوصول بصورة متزايدة بسبب القتال المستمر، الأمر الذي يزيد تعقيد وضع إنساني بالغ السوء أصلا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن فرقها موجودة على الأرض، حيث تعمل على توزيع الإمدادات الطارئة، بما في ذلك مواد الإيواء، ومستلزمات النظافة، وغيرها من الاحتياجات الأساسية. غير أن الاحتياجات تتجاوز بفارق كبير ما يمكننا توفيره. ويتدهور الوضع يوما بعد يوم، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد النازحين أكثر خلال الأيام المقبلة.

ودعت المجتمع الدولي إلى الإسراع في زيادة حجم الدعم المقدم لليمن، قبل أن تتفاقم هذه الأزمة بصورة أكبر، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متقلبا وغير قابل للتنبؤ.

المنظمة الدولية للهجرة تفاقم سريع لأزمة النزوح في اليمن مركز إعلام الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

ترشيحاتنا

الدعاء

دعاء أول يوم في ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب

الجامع الازهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في حديث القرآن عن سعة الصدر اليوم

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

نقيب الصحفيين يزور رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون المشترك

بالصور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

تخلي طفلك حاسس بالتخمة والخمول.. أطعمة تجنبيها في اللانش بوكس

تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس
تخلى طفلك حاسس بالتخمة والخمول..أطعمة تجنبيها فى اللانش بوكس

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد