نائب: رسائل الرئيس السيسي من قمة بريكس ترسم مسارًا جديدًا

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة تجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، أكدت حرص الدولة المصرية على بناء شراكات اقتصادية وسياسية متوازنة، وتعظيم الاستفادة من التجمعات الدولية الكبرى بما يخدم مصالح الدولة ويدعم مسار التنمية.

وقال فهمي، إن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس السيسي أمام قادة دول وحكومات تجمع بريكس، جاءت معبرة عن رؤية مصر تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وتنويع مصادر النمو، ودعم سلاسل الإمداد، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، مشيرًا إلى أن طرح هذه الملفات يعكس إدراكًا مصريًا لطبيعة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وضرورة التعامل معها من خلال شراكات دولية أكثر فاعلية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تعزيز دور بنك التنمية الجديد يمثل رسالة مهمة لدعم الدول النامية وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، وهو ما يمكن أن تستفيد منه مصر في تمويل المزيد من المشروعات الإنتاجية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار فهمي إلى أن عضوية مصر في تجمع بريكس تمثل فرصة اقتصادية مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الدول الأعضاء والشركاء، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، خاصة مع العمل على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أن تعزيز المشروعات المشتركة يمكن أن يسهم في جذب استثمارات جديدة إلى قطاعات الصناعة والطاقة والنقل واللوجستيات والتكنولوجيا.

وأوضح أن حديث الرئيس عن موقع مصر الاستراتيجي وقناة السويس وشبكات النقل والموانئ واللوجستيات يبرز المزايا التنافسية التي تمتلكها الدولة المصرية، ويعزز فرصها في التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، فضلًا عن قدرتها على الربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، بما يدعم حركة التجارة العالمية ويزيد من فرص جذب الاستثمارات المرتبطة بالخدمات اللوجستية والصناعات التصديرية.



وأكد فهمي أن الملفات التي طرحها الرئيس بشأن الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتغير المناخي تمثل أيضًا مجالات واسعة للتعاون والاستثمار بين مصر ودول بريكس، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص ومشروعات في الطاقة المتجددة، والصناعات المرتبطة بالطاقة، والزراعة، واللوجستيات، والبنية التحتية.

وعلى الصعيد السياسي، أوضح فهمي أن مشاركة الرئيس في قمة بريكس تؤكد اتساع دائرة العلاقات الدولية لمصر، وقدرتها على بناء جسور التعاون مع القوى الدولية والإقليمية المختلفة، بما يعزز مكانتها ودورها في صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا الدولية والإقليمية، ويؤكد استقلالية القرار المصري وانفتاحه على مختلف دوائر التعاون الدولي.



وثمّن عضو مجلس النواب اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وما تضمنه من تأكيد الموقف المصري الثابت تجاه ضرورة وقف التصعيد والحفاظ على سيادة دول المنطقة وحماية مقدرات شعوبها، مشيرًا إلى أن التحرك المصري يقوم على دعم الاستقرار والحوار والتسويات السلمية، ورفض الاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد فهمي، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم العائد من عضوية مصر في بريكس، من خلال تحويل العلاقات السياسية والشراكات الدولية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارات مباشرة، وزيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي، وجذب التكنولوجيا ورؤوس الأموال، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل ويدعم معدلات النمو.

واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع بريكس مستقبلًا يعكس ثقة الدولة في قدرتها على تقديم رؤية مؤثرة لدول الجنوب، مؤكدًا أن استثمار مصر لمكانتها داخل التجمع يجب أن يركز على تحقيق مصالح الاقتصاد المصري، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.