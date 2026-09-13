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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بورصة كوريا تمدد ساعات تداول الأسهم حتى الثامنة مساءً اعتبارًا من الغد

بورصة كوريا تمدد ساعات تداول الأسهم حتى الثامنة مساءً اعتبارًا من الغد
بورصة كوريا تمدد ساعات تداول الأسهم حتى الثامنة مساءً اعتبارًا من الغد
أ ش أ

 تعتزم بورصة كوريا الجنوبية تمديد ساعات تداول الأسهم لتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، اعتبارًا من غد الاثنين، في خطوة تستهدف إتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب إلى السوق خلال ساعات العمل في أوروبا، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الدولية إلى البلاد.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن بورصة كوريا ستسمح بالتداول حتى الساعة الثامنة مساءً، مقارنة بالإغلاق المعتاد عند الساعة 3:30 مساءً، بما يشمل نحو 2400 سهم مدرج في مؤشري «كوسبي» و«كوسداك»، مع السماح بالبيع على المكشوف خلال جلسة التداول الممتدة، فيما ستُستبعد صناديق المؤشرات المتداولة في البداية.

ويمثل تمديد ساعات التداول خطوة جديدة ضمن خطة البورصة طويلة الأجل للوصول إلى التداول على مدار الساعة، فيما تعتزم إتاحة التداول قبل افتتاح السوق بحلول نهاية عام 2027.

وتأتي الخطوة في وقت يشهد فيه سوق الأسهم الكوري أداءً قويًا بدعم من التفاؤل المتزايد بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي؛ إذ ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 64% منذ بداية عام 2026، رغم تراجعه بنحو 22% من أعلى مستوى سجله في يوليو الماضي.

ولا تعد جلسات التداول الممتدة تجربة جديدة في كوريا الجنوبية، إذ أطلقت منصة التداول البديلة «نيكس تريد» جلسات قبل افتتاح السوق ومسائية في مارس 2025، واستحوذت على نحو ثلث نشاط التداول خلال بضعة أشهر، فيما شكل مستثمرو التجزئة أكثر من 80% من التداول خارج ساعات السوق المعتادة.

ويتمثل التحدي الأكبر أمام بورصة كوريا في جذب السيولة المؤسسية، إذ قد يتردد المستثمرون الأجانب في تنفيذ صفقات كبيرة على أسهم شركات كبرى، مثل «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس»، إلى أن تستقطب الجلسات المسائية عددًا كافيًا من المشترين.

وقد يؤدي انخفاض السيولة خلال ساعات التداول الممتدة إلى زيادة تكاليف المعاملات وتوسيع نطاق تحركات الأسعار، فضلًا عن تحديات التحوط من مخاطر العملة، خاصة مع محدودية السيولة في سوق الصرف الأجنبي خارج ساعات الذروة، ما قد يزيد تكلفة التحوط بالنسبة للصناديق الأجنبية.

ويرى مؤيدو تمديد ساعات التداول أن الجلسة الأطول ستمنح المستثمرين مرونة أكبر، وتتيح لهم الاستجابة بصورة أسرع لإعلانات نتائج الشركات والأخبار التي تصدر بعد الإغلاق المعتاد للسوق، في وقت تتجه فيه بورصتا «ناسداك» و«نيويورك» في الولايات المتحدة أيضًا إلى توسيع نطاق إتاحة التداول أمام المستثمرين.

بورصة كوريا الجنوبية تداول الأسهم تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الدولية بورصة كوريا مؤشري «كوسبي» و«كوسداك»

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