أخبار الوادي الجديد| انتظام الدراسة بـ520 مدرسة.. وفتح باب التظلمات من نتائج ترشيح الطلاب لمنح الجامعات الخاصة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الساعات الماضية كان من أهمها: وسط أجواء من الانضباط والجاهزية.. محافظ الوادي الجديد: انتظام الدراسة بـ٥٢٠ مدرسة وفق خطة الدخول التدريجي بمختلف المراحل التعليمية

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، اليوم، في ٥٢٠ مدرسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة تنظيمية متكاملة تستهدف تهيئة بيئة تعليمية ملائمة وآمنة للطلاب ،وبما يدعم حسن سير العمل بكافة المدارس والادارات منذ يومها الأول ، معربة عن خالص تمنياتها للطلاب وجميع العاملين بقطاع التعليم بعام دراسي موفق وحافل بالنجاح.

وأوضح عبد الرحمن محمد، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، أن بدء الدراسة يتم وفق خطة الدخول التدريجي المعتمدة، والتي تتضمن استقبال الصفوف الأولى بمختلف المراحل التعليمية، بدءًا من المستوى الأول برياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، والصف الأول الإعدادي العام والمهني واللغات، والصف الأول الثانوي العام والفني وفصول الخدمات المسائية، على أن تستكمل الدراسة بكامل القوة الطلابية اعتبارًا من غدٍ الاثنين ١٤ سبتمبر، بما يضمن انتظام العملية التعليمية والحد من التزاحم.

الوادي الجديد تفتح باب التظلمات من نتائج ترشيح الطلاب لمنح الجامعات الخاصة 2026-2027

أعلنت محافظة الوادي الجديد، برئاسة السيدة حنان مجدي، فتح باب تلقي التظلمات من نتائج ترشيح الطلاب للمنح الدراسية المجانية والجزئية بالجامعات الخاصة للعام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار الحرص على تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين.

تفاصيل فتح باب التظلمات

وأوضحت المحافظة أن التظلمات تُستقبل اعتبارًا من اليوم الأحد 13 سبتمبر حتى الثلاثاء 15 سبتمبر، بما يتيح للطلاب الراغبين في مراجعة نتائج الترشيح تقديم طلباتهم وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.

ودعت المحافظة الطلاب الراغبين في التظلم إلى التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة المحددة، لتقديم طلبات التظلم واستيفاء البيانات المطلوبة.

محافظة الوادي الجديد ترد على جدل إجراءات القبول بمدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية: معايير موحدة للمفاضلة بين المتقدمين.

أوضحت محافظة الوادي الجديد، ملابسات ما أثير بشأن إجراءات قبول الطلاب بمدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2026/2027، مؤكدة أن جميع مراحل القبول تمت وفق منظومة التقييم والاختيار المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمطبقة على مدارس التكنولوجيا التطبيقية.



اختبارات متنوعة للطلاب

وأشارت المحافظة إلى أن إجراءات القبول بدأت بالتقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ثم خضع الطلاب لاختبار إلكتروني بمعرفة الوزارة، أعقبه اختبار متقدم في المهارات الأكاديمية شمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، وصولًا إلى المقابلة الشخصية، وذلك وفق معايير موحدة للمفاضلة بين جميع المتقدمين.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات والتقييم 452 طالبًا على مستوى المحافظة، فيما بلغ العدد المستهدف للقبول 100 طالب فقط، حيث تم ترتيب المتقدمين وفق نتائج التقييم النهائية، وضمت قائمة القبول الطلاب الحاصلين على أعلى النتائج، إلى جانب إعداد قائمة انتظار من المراكز من 101 وحتى 150.

وأكدت المحافظة أن معايير الاختيار والمفاضلة، التي حددتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع شركة «جالكسي» الشريك الأكاديمي للمشروع، استندت إلى نتائج الاختبارات والمقابلات والترتيب النهائي للطلاب، دون تطبيق أي معايير أخرى تتعلق بتخصيص حصص أو أعداد محددة للقبول وفق التوزيع الجغرافي.

وشددت محافظة الوادي الجديد على حرصها الكامل على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وسلامة إجراءات القبول، بما يكفل حصول جميع الطلاب على فرصتهم وحقهم وفقًا للمعايير والقواعد المعتمدة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع طلاب المحافظة.