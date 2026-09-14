وقف أعمال إعادة هيكلة عدد من الفلل بالغردقة

وجه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الحاسم والمستمر لجميع أشكال مخالفات البناء والإشغالات والمخالفات البيئية، والتعامل الفوري معها في مهدها، كما وجه اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال مدينة الغردقة، بتكثيف المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

وفي هذا الإطار، كلّف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، مساعد رئيس الحي بمراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بأعمال إعادة هيكلة عدد من الفلل داخل أحد التجمعات السكنية بطريق الشيراتون القديم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

رصد أعمال إعادة هيكلة دون تراخيص

وأوضح رئيس الحي أن المتابعة الميدانية المكثفة بنطاق الحي رصدت قيام مالك أحد التجمعات السكنية بطريق الشيراتون القديم بأعمال إعادة هيكلة لعدد من الفلل.

وعلى الفور، جرى تكليف مساعد رئيس الحي بالانتقال إلى الموقع وإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة، حيث تبين تنفيذ أعمال إعادة هيكلة وتعديلات معمارية بالفلل دون وجود تراخيص أو تصاريح أو مستندات تثبت قانونية البدء في تلك الأعمال.

وبناءً على نتائج المعاينة، تم إيقاف جميع أعمال إعادة الهيكلة والتعديلات القائمة بالموقع لحين الاطلاع على التراخيص والمستندات اللازمة والتحقق من الموقف القانوني للأعمال.

متابعة مستمرة لمنع المخالفات في مهدها

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار أعمال المتابعة الميدانية المكثفة داخل نطاق حي جنوب الغردقة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لرصد أي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة أو مخالفات إشغالات، والتعامل معها بصورة فورية وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن استمرار الحملات والمتابعة يستهدف فرض هيبة القانون ومنع ظهور أي عشوائيات أو تعديات جديدة، والحفاظ على الانضباط العمراني داخل نطاق الحي.