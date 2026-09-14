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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تعكس صلابة التحالف بينهما

النائبة عبير عطا الله
النائبة عبير عطا الله
ماجدة بدوى

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين المقيمين بالخارج، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، المرتقبة غدا إلى القاهرة، تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، وتجسد عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستثنائية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وشددت النائبة على أن القاهرة والرياض تمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن قوة العلاقات المصرية السعودية والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين يشكلان عنصرًا محوريًا في حماية المصالح العربية والتعامل مع التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وحدة الرؤى في مواجهة تحديات المنطقة

وقالت عبير عطا الله إن زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، بما يؤكد حرص قيادتي البلدين على استمرار التشاور والتنسيق على أعلى المستويات، وتوحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية والسلام في المنطقة.

وأكدت أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد علاقات دبلوماسية تقليدية، وإنما هي شراكة استراتيجية راسخة تستند إلى تاريخ طويل من الأخوة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتزداد قوة وصلابة في مواجهة الأزمات والتحديات.

وأشارت النائبة إلى أن ما يجمع الشعبين المصري والسعودي من روابط أخوية وتاريخية يمثل قاعدة صلبة لهذه العلاقات، لافتة إلى أن التعاون بين البلدين يمتد إلى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحها بالتأكيد أن قوة مصر والسعودية وتماسك علاقاتهما تمثلان قوة للأمة العربية بأكملها، وأن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل العربي لمواجهة التحديات، والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية، وصياغة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا للمنطقة.

عبير عطا الله زيارة ولي العهد السعودي التحالف المصري السعودي النائبة عبير عطا الله مجلس النواب

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