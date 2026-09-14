قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة
رضا فرحات: العلاقات المصرية السعودية نموذج للشراكة العربية القادرة
ترامب: بايدن وراء ارتفاع الأسعار في أمريكا.. والنفط سيتراجع بعد انتهاء حرب إيران
جلسة حاسمة في برشلونة.. فليك وديكو يحددان مصير حمزة عبد الكريم
اللواء أسامة كبير: التنسيق المصري السعودي ضرورة لحماية أمن المنطقة
ترامب: النفط يتدفق عبر مضيق هرمز.. وعلى دول العالم تعويض أمريكا
ترامب يتعهد بتوزيع 5 آلاف دولار على البالغين في الولايات المتحدة
نجم الاتحاد السابق: بيع بيزيرا ينهي «الصداع» داخل الزمالك ويسدد مستحقات اللاعبين
ترامب: الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بأعلى معدلات في تاريخها
علاقات متجذرة وشراكة تحسم معادلات الأمن العربي.. برلماني: مصر والسعودية صمام أمان المنطقة
المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة بن سلمان للقاهرة تأكيد على عمق الشراكة ودعم الأمن القومي العربي

مصر والسعودية
مصر والسعودية

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن زيارة صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة غدا، ستمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتبعث برسالة واضحة حول قوة ومتانة الشراكة بين البلدين.

خصوصية العلاقات التي تجمع القاهرة والرياض

وقال رشاد إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي يؤكد خصوصية العلاقات التي تجمع القاهرة والرياض، ويعكس حرص القيادتين على استمرار التنسيق والتشاور في مختلف القضايا، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم استقرار المنطقة.

وأضاف أن أهمية الزيارة تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر والمملكة العربية السعودية في محيطهما العربي، مؤكدًا أن التنسيق بين البلدين يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

وأشار النائب عمرو رشاد إلى أن المباحثات المرتقبة بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي تفتح المجال أمام مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعزيز المشروعات المشتركة، بما يترجم قوة العلاقات السياسية إلى شراكة اقتصادية وتنموية أكثر عمقًا واستدامة.

العلاقات المصرية السعودية

وشدد على أن مصر والسعودية تجمعهما ليس فقط المصالح المشتركة، وإنما تاريخ طويل من العلاقات والروابط الشعبية والثقافية، مؤكدًا أن وحدة الرؤية والتنسيق بين البلدين تظل ضرورة للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مقدرات الشعوب العربية.

وأكد رشاد أن القاهرة والرياض عندما تتحدثان بصوت واحد، يكون للموقف العربي حضور أقوى وتأثير أكبر، معربًا عن ثقته في أن تسهم الزيارة في دفع العلاقات المصرية السعودية إلى آفاق أوسع، وتعزيز التعاون العربي المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

السعودية البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

البنزين

حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مقتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة

حسام عبد المجيد

أنا ابن الزمالك.. حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الأهلي

ترشيحاتنا

الكاتبة الصحفية الهام عبد العال

«بورصة الأرواح» .. رواية الكاتبة الهام عبد العال تفتح ملف تجارة الأعضاء وصراع الضمير

نقيب المعلمين والأستاذة صالحة أبو الفضل والأستاذ نادر علي

يوم تكريم صالحة ونادر.. الزناتي يكشف 162 واقعة تعدٍ على المعلمين انتهت إحداها بالقتل

سائق يحاول منع الركاب من تناول الكحوليات داخل سيارته

سائق نقل ذكي يرفض تناول ركاب الكحوليات داخل السيارة بالتجمع

بالصور

آي دي بولو تتجاوز التوقعات.. فولكس فاجن تستقبل أكثر من 30 ألف طلب

آي دي بولو
آي دي بولو
آي دي بولو

شنطة المدرسة تقيلة؟ علامات تكشف تأثيرها على ظهر طفلك

شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل
شنطة المدرسة التقيلة تؤثر على ظهر الطفل

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد