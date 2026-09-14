برلماني: زيارة بن سلمان للقاهرة تأكيد على عمق الشراكة ودعم الأمن القومي العربي

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن زيارة صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة غدا، ستمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتبعث برسالة واضحة حول قوة ومتانة الشراكة بين البلدين.

خصوصية العلاقات التي تجمع القاهرة والرياض

وقال رشاد إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي يؤكد خصوصية العلاقات التي تجمع القاهرة والرياض، ويعكس حرص القيادتين على استمرار التنسيق والتشاور في مختلف القضايا، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم استقرار المنطقة.

وأضاف أن أهمية الزيارة تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر والمملكة العربية السعودية في محيطهما العربي، مؤكدًا أن التنسيق بين البلدين يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

وأشار النائب عمرو رشاد إلى أن المباحثات المرتقبة بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي تفتح المجال أمام مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتعزيز المشروعات المشتركة، بما يترجم قوة العلاقات السياسية إلى شراكة اقتصادية وتنموية أكثر عمقًا واستدامة.

العلاقات المصرية السعودية

وشدد على أن مصر والسعودية تجمعهما ليس فقط المصالح المشتركة، وإنما تاريخ طويل من العلاقات والروابط الشعبية والثقافية، مؤكدًا أن وحدة الرؤية والتنسيق بين البلدين تظل ضرورة للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مقدرات الشعوب العربية.

وأكد رشاد أن القاهرة والرياض عندما تتحدثان بصوت واحد، يكون للموقف العربي حضور أقوى وتأثير أكبر، معربًا عن ثقته في أن تسهم الزيارة في دفع العلاقات المصرية السعودية إلى آفاق أوسع، وتعزيز التعاون العربي المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.