توفير 12 سلعة بأسعار مخفضة في 284 منفذاً على مستوى الجمهورية.. تفاصيل

تبذل الحكومة جهودًا مضنية في توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، وذلك من خلال مبادرة خفض الأسعار وتوفير 12 سلعة بأسعار مخفضة وذلك عبر المنافذ التموينية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت بالفعل في طرح 12 سلعة استراتيجية وأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك من خلال 284 منفذاً تتوزع على مستوى جميع محافظات الجمهورية الـ 27.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «مساء جديد»، المذاع على قناة «المحور»، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن المنافذ المستهدفة تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع "جمعيتي"، ومنافذ "كاري أون"، بالإضافة إلى المنافذ التموينية المختلفة.