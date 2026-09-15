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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميرتس يتمسك باستكمال ولايته ويتعهد بإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

المستشار الألماني فريدريش ميرتز
المستشار الألماني فريدريش ميرتز
أ ش أ

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتز عزمه استكمال ولايته، التي تمتد لأربع سنوات، رغم تراجع شعبيته وتزايد الضغوط عليه عقب الهزيمة الانتخابية الأخيرة التي مني بها حزبه "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في ولاية ساكسونيا أنهالت شرقي البلاد.

وقال المستشار الألماني -في تصريح أوردته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الثلاثاء- إنه انتخب لمدة أربع سنوات ويرغب في استغلال هذه الفترة لحل المشكلات، مؤكدا ضرورة إثبات إمكانية تحقيق ذلك من خلال الائتلاف الحاكم. وأضاف أنه يعتزم مواصلة الإصلاحات بالتعاون مع شريكه في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشيرا إلى أن ذلك غير ممكن بأغلبيات أخرى في البرلمان.

وعلى المستوى الوطني، يتراوح تأييد الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا بين 18 و20 بالمئة، وهي نسبة تقل كثيرا عن النتيجة التي حققها الحزبان في الانتخابات الاتحادية العام الماضي، كما تقل بشكل ملحوظ عن تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وفي سياق آخر، قال ميرتس إن حكومته ستتخذ إجراءات لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، متعهدا بالتصدي لتحقيق أرباح مفرطة، وذلك خلال اجتماع مع قادة قطاع الأعمال في برلين، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات المزمع اتخاذها. وأضاف أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أجرت بالفعل مباحثات بشأن الأمر، مؤكدا أن الحكومة ستقدم مقترحات بهذا الشأن قريبا.

وتواصل أسعار الوقود في ألمانيا ارتفاعها، إذ يبلغ متوسط سعر لتر البنزين "سوبر إي 10" حاليا 2.286 يورو، بينما يبلغ سعر لتر الديزل 2.412 يورو، وهما أقل ببضع سنتات فقط من أعلى مستوى على الإطلاق.

المستشار الألماني استكمال ولايته الهزيمة الانتخابية

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