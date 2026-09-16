دروجبا: الأهلي لا يقدّم أي مستوى مع «عموتة».. ويجب رحيله خلال التوقف الدولي

انتقد أحمد حسن دروجبا، نجم الأهلي مصر السابق، المستوى الذي ظهر عليه الفريق تحت قيادة حسين عموتة، مؤكدًا أن الأهلي لا يقدم الأداء المنتظر، رغم تحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة في الدوري المصري الممتاز.

وقال دروجبا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن عموتة يجب أن يرحل عن تدريب الأهلي خلال فترة التوقف الدولي، مشددًا على أنه لا توجد قاعدة تمنع رحيل المدير الفني بعد 5 مباريات، إذا كان الفريق لا يقدم المستوى المطلوب، مضيفًا: «مفيش تكتيك ومفيش رؤية».

وأضاف نجم الأهلي السابق أن تغييرات عموتة خلال المباريات تأتي متأخرة، كما أنه فشل في توظيف بعض اللاعبين بالشكل المناسب، مشيرًا إلى أن عموتة لم يستقر حتى الآن على مراكز عدد من العناصر، ومن بينها أحمد سيد زيزو.