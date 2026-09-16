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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دروجبا: الأهلي لا يقدّم أي مستوى مع «عموتة».. ويجب رحيله خلال التوقف الدولي

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

انتقد أحمد حسن دروجبا، نجم الأهلي مصر السابق، المستوى الذي ظهر عليه الفريق تحت قيادة حسين عموتة، مؤكدًا أن الأهلي لا يقدم الأداء المنتظر، رغم تحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة في الدوري المصري الممتاز.

وقال دروجبا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن عموتة يجب أن يرحل عن تدريب الأهلي خلال فترة التوقف الدولي، مشددًا على أنه لا توجد قاعدة تمنع رحيل المدير الفني بعد 5 مباريات، إذا كان الفريق لا يقدم المستوى المطلوب، مضيفًا: «مفيش تكتيك ومفيش رؤية».

وأضاف نجم الأهلي السابق أن تغييرات عموتة خلال المباريات تأتي متأخرة، كما أنه فشل في توظيف بعض اللاعبين بالشكل المناسب، مشيرًا إلى أن عموتة لم يستقر حتى الآن على مراكز عدد من العناصر، ومن بينها أحمد سيد زيزو.

الأهلي دروجبا عموتة التوقف الدولي أبو قير للأسمدة الدوري المصري

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