جامعة عين شمس تكرّم الدكتورة هيام وهبة تقديرًا لعطائها خلال سنوات رئاستها للجنة الدائمة للدراسات العليا

كرّمت جامعة عين شمس الدكتورة هيام وهبة، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل وأستاذ التمويل والاستثمار بكلية الأعمال بجامعة عين شمس، تقديرًا لعطائها وجهودها خلال سنوات رئاستها للجنة الدائمة للدراسات العليا بالجامعة.

جاء التكريم خلال الجلسة الأولى لمجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس للعام الجامعي 2026/2027، برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.

جدير بالذكر أن الدكتورة هيام وهبة تتمتع بخبرة أكاديمية وقيادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والدراسات العليا وتطوير البرامج الأكاديمية وضمان الجودة، وقد حظيت مسيرتها العلمية والأكاديمية بالتقدير، حيث حصلت على المركز الأول لجائزة عين شمس التقديرية لعام 2025 في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهي من أبرز الجوائز العلمية التي تمنحها الجامعة، كما حصلت على جائزة النشر الدولي لجامعة عين شمس لعام 2026.

وتولت الدكتورة هيام وهبة منصب وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس خلال الفترة من 2018 إلى 2025، كما ترأست اللجنة الدائمة للدراسات العليا بالجامعة لعدة سنوات، وأسهمت في تطوير منظومة الدراسات العليا، ومراجعة اللوائح والخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية، ودعم جودة البحث العلمي والنشر الدولي وتنمية قدرات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وتشغل عضوية اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة من 2022 إلى 2028، وعضوية اللجنة الاستشارية لنظم المعادلات والاعتماد المختصة بمعادلة الدرجات العلمية الأجنبية، كما أنها مراجع معتمد لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وسبق أن شاركت في عضوية اللجنة العليا الاستشارية لجامعة عين شمس الأهلية، وتشارك في مجلس كلية إدارة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر بصفتها خبيرًا خارجيًا.

وتمتد خبرتها إلى العمل المؤسسي والاقتصادي، حيث تشغل منذ عام 2017 عضوية مجلس الإدارة غير التنفيذية بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل، بما أتاح لها خبرة في مجالات الحوكمة والمتابعة الاستراتيجية وتقييم الأداء والمشروعات وإدارة المخاطر، وربط الخبرة الأكاديمية باحتياجات القطاعات الإنتاجية والتنموية.

وعلى المستوى العلمي والبحثي، أسست الدكتورة هيام وهبة المجلة العلمية الدولية Future Business Journal وتتولى رئاسة تحريرها التنفيذي، ولها أكثر من خمسين بحثًا منشورًا أو مقبولًا للنشر في دوريات دولية ومحلية محكمة، إلى جانب عدد من الكتب والمراجع الجامعية في الإدارة المالية والاستثمار وأسواق المال والإدارة المالية الدولية وتمويل المشروعات ومناهج البحث العلمي. كما أشرفت وناقشت عددًا كبيرًا من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشاركت في أعمال التحرير والتحكيم العلمي لعدد من الدوريات والمؤتمرات المحلية والدولية.

وتتركز اهتماماتها البحثية في أسواق رأس المال، وحوكمة الشركات، والاستدامة، والتمويل السلوكي والأخضر، والشمول المالي والتحول الرقمي، مع اهتمام بتطبيقاتها في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب اهتمامها بتطوير التعليم العالي وربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، وتعزيز ارتباط البرامج الجامعية باحتياجات سوق العمل وفرص توظيف الخريجين.

وشاركت الدكتورة هيام وهبة في عدد من المبادرات الوطنية والتنموية، كما تعاونت أكاديميًا وتدريبيًا مع عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها جامعات شيكاغو وبواتييه وسينسيناتي وكين وماستريخت، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute، في مجالات تطوير البرامج الأكاديمية وبناء القدرات وتعزيز التدريب التطبيقي.

كما أسهمت بصفتها مرشدًا أكاديميًا في قيادة فرق كلية التجارة بجامعة عين شمس إلى الفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة CFA Institute Research Challenge لأعوام متعددة، وتمثيل مصر في المنافسات الإقليمية والدولية.

وإلى جانب حصولها على المركز الأول لجائزة عين شمس التقديرية لعام 2025 في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، وجائزة النشر الدولي لجامعة عين شمس لعام 2026، تضم مسيرتها عددًا من الجوائز والتكريمات الأخرى، من بينها جائزة أفضل مدير مركز أو وحدة ذات طابع خاص بجامعة عين شمس عام 2018، وتكريم نقابة التجاريين عام 2021، ووزارة التخطيط عام 2023.