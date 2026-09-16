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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنع غير مرخص بالإسماعيلية وبحوزته 2 طن من المواد مجهولة المصدر

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع قسم شرطة مباحث التموين، حملة رقابية مكثفة؛ وذلك لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملة الميدانية أسفرت عن:
ضبط أحد مصانع الزيوت والمواد الغذائية "الغير مرخص" وبحيازته ٢ طن من المواد الغذائية من زيت صويا، ملونات صناعية، أحماض ومواد كيميائية مجهولة المصدر.

بالإضافة لـ ١٠ كيلو جرام بودرة بلاط السيراميك


وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أنحاء المحافظة، لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية: 
رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨
وزارة التموين والتجارة الداخلية 
#البوابة_الإلكترونية_لمحافظة_الإسماعيلية 
http://www.ismailia.gov.eg/Pages/default.aspx

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