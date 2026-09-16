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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مريضة نفسيا.. القبض على فتاة تعدت على طالب بسلاح أبيض بالغربية

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من فتاة لقيامها بالتعدى على أحد الأشخاص بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته حال تواجدهما بأحد الشوارع بالغربية .
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لمركز شرطة بسيون من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب "مصاب بجرح قطعى بالوجه" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤال والدة المصاب (مدرسة – مقيمة بذات الدائرة) إتهمت (طالبة – مقيمة بذات الدائرة) بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام "قطعة زجاج" حال تصادف تقابلهما بأحد الشوارع بدائرة المركز .

وبإستدعاء المشكو فى حقها حضرت رفقة والدتها (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة) وبسؤالهما أيدتا ما سبق وعللتا قيامها بذلك لقيام المصاب بالتعدى عليها بالسب، وأضافت والدتها أن نجلتها تعانى من مرضى نفسى وقدمت ما يثبت ذلك .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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