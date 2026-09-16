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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن يكشف برنامج منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
حمزة شعيب

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن برنامج الفراعنة خلال المعسكر المقبل، استعدادًا لخوض أول مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر، قائمة المنتخب استعدادًا للمعسكر، الذي ينطلق غدًا الخميس 17 سبتمبر بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر.

ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة أنجولا يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى، على أن تقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويغادر المنتخب إلى مدينة جوبا يوم 27 سبتمبر على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من التصفيات.

وبعد العودة إلى القاهرة، يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً، ضمن برنامج إعداد الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

برنامج منتخب مصر

  • 16 سبتمبر: إعلان قائمة منتخب مصر.
  • 17 سبتمبر: انطلاق المعسكر بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر.
  • 25 سبتمبر: مصر × أنجولا – الساعة 10 مساءً – استاد القاهرة.
  • 27 سبتمبر: السفر إلى جوبا على متن طائرة خاصة.
  • 29 سبتمبر: جنوب السودان × مصر – الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.
  • 4 أكتوبر: مصر × جنوب إفريقيا وديًا – الساعة 9 مساءً – استاد القاهرة.
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