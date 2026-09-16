المشدد 15 سنة والحبس مع الشغل 10 سنوات لسائق ميكروباص تسبب في مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 بسوهاج

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لقيادته سيارة ميكروباص تحت تأثير المواد المخدرة، كما عاقبته بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات، لإدانته بالتسبب في مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، في حادث تصادم وقع بالطريق الصحراوي الشرقي القاهرة ـ سوهاج، عند الكيلو 60 بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد الشيخ وأحمد علي صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 5313 لسنة 2024 جنايات أخميم، إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة أخميم، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص يقودها المتهم "شريف. ع. ح"، 40 عامًا، سائق، وسيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق بدائرة مركز أخميم بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وبانتقال الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، تبين وقوع التصادم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.

وكشف تقرير مهندس الفحص الفني بإدارة مرور سوهاج، أنه بفحص السيارة الميكروباص تعذر تشغيل محركها بسبب كثرة التلفيات التي لحقت بها نتيجة الحادث، كما تبين من معاينة موقع التصادم أن السيارة كانت بعرض الطريق عقب وقوع الحادث، ولم توجد آثار فرامل على الطريق.

وأوضح التقرير أن الحادث وقع عند منحدر يستوجب على قائد السيارة تهدئة السرعة، فيما أسفرت معاينة السيارة النقل عن صلاحية وسلامة الفرامل والأنوار.

كما كشف تقرير مركز السموم الإكلينيكية والبيئية أن العينة المأخوذة من المتهم "شريف. ع. ح"، سائق الميكروباص، جاءت إيجابية لجوهر الأفيون المخدر.

وبعد تداول القضية أمام المحكمة وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحق المتهم.