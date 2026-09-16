زيلينسكي: هدنة الطاقة تعني وقف الهجمات على المنشآت بجميع أنواع الأسلحة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه حال التوصل إلى اتفاق بشأن "هدنة في قطاع الطاقة"، يجب ألا تهاجم روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية بأي نوع من الأسلحة.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية، عبر حسابها على تطبيق تليجرام، أن زيلينسكي أوضح أنه خلال زيارة ممثلي الرئيس الأمريكي الخاصين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى أوكرانيا، اقترح المبعوثان "التفكير في مصافي النفط وغيرها من البنى التحتية للطاقة".

وأضاف زيلينسكي: "أبلغتهم بأننا مستعدون لهدنة في قطاع الطاقة، لكننا بحاجة لفهم ما تعنيه بالنسبة لأوكرانيا.. بالنسبة لبوتين، الطاقة تعني بيع النفط والغاز، أما بالنسبة لنا فالطاقة تعني الكهرباء والغاز لشعبنا.. رسالتي كانت واضحة: إذا كان الروس مستعدون لهدنة طاقة فهذا يعني عدم شن هجمات على البنية التحتية للطاقة بأي نوع من الأسلحة".

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة عدم فرض أي حصار على الصادرات الزراعية، نظرا لكونها مسألة أمن غذائي لشعوب عديدة في قارات أخرى.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن بلاده مستعدة لهدنة في قطاع الطاقة، معربا عن أمله في أن تؤدي الجهود المشتركة للشركاء الدوليين إلى تحقيقها