بسعة 4 آلاف طن.. محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء وحدات حفظ وتخزين للتمور

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، الموقع المقترح لإنشاء عدد من وحدات حفظ وتخزين التمور بمدينة الخارجة، بسعة ٤ آلاف طن وذلك بالشراكة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس فيصل إبراهيم عضو الهيئة بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ أن المشروع يهدف إلى زيادة القدرة التخزينية لاستيعاب أكبر قدر من المحصول بالتزامن مع زيادة الانتاج لدعم الطاقة الاستيعابية لمجمع التمور التابع للمحافظة، وتعزيز استقرار أسعار التمور خلال الموسم وتحقيق أفضل عائد للمزارعين وتوفير بدائل متنوعة لتسويق وبيع منتجهم واختيار أفضل توقيت للبيع بما يحقق التوازن في السوق المحلي. موجهةً بسرعة البدء في التنفيذ بالتنسيق مع الهيئة.