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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعتا أسوان وكومازاوا اليابانية تبحثان شراكة علمية جديدة في مجال الآثار

جامعتا أسوان و"كومازاوا
جامعتا أسوان و"كومازاوا
أ ش أ

بحث الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، مع البروفيسير ميتشينيرو أوشيرو، ممثل جامعة كومازاوا اليابانية، سبل التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك بين الجانبين في مجالات الآثار والتراث.

وذكرت جامعة أسوان - في بيان بيان صحفي أصدرته اليوم /الأربعاء/ - أن اللقاء جاء بناء على طلب ممثل الجامعة اليابانية، للتباحث حول فرص التعاون مع كلية الآثار بجامعة أسوان، ومناقشة عدد من المقترحات الأولية التي يمكن البناء عليها لتأسيس شراكة مؤسسية مستقبلية بين الجانبين.

وأشارت إلى أنه تم بحث إمكانية تأسيس بعثة حفائر أثرية مشتركة بمحافظة أسوان يساهم فيها الجانب الياباني، إلى جانب بحث فرص تنفيذ برامج للتدريب الميداني للطلاب والباحثين، وتبادل الخبرات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس، وتوظيف التقنيات الحديثة في توثيق ودراسة المواقع الأثرية.

كما ناقش الجانبان إمكانات التعاون في إعداد المشروعات البحثية المشتركة، والتقدم إلى برامج ومنح البحث العلمي الدولية، فضلًا عن تعزيز فرص النشر العلمي وتبادل الخبرات في مجالات دراسة الآثار والتراث.

وشدد الجانبان على أن اللقاء يأتي في إطار مباحثات استكشافية ومبدئية، وأن أي اتفاقيات أو خطوات تنفيذية مستقبلية ستخضع للعرض على المجالس الأكاديمية والجهات المختصة واستيفاء جميع الإجراءات والضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان أن الجامعة حريصة على توسيع مجالات التعاون الدولي، وربط إمكاناتها الأكاديمية والبحثية بالمؤسسات العلمية العالمية، بما يتيح فرصًا جديدة أمام الطلاب والباحثين، خاصة في التخصصات التي تمتلك فيها أسوان مقومات ميدانية وعلمية متميزة.

وأشار ممثل جامعة كومازاوا اليابانية إلى أهمية استكشاف مجالات التعاون العلمي مع جامعة أسوان، والاستفادة من البيئة الأثرية الفريدة التي تتميز بها المحافظة، بما يمكن أن يفتح المجال أمام برامج مشتركة في التدريب والبحث والدراسات الأثرية.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال عميد كلية الآثار بجامعة أسوان، أن التعاون المقترح يمكن أن يشمل مجالات الحفائر والدراسات الميدانية والتوثيق الأثري، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية وفتح قنوات للتعاون البحثي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

جامعة أسوان جامعة كومازاوا اليابانية التعاون الأكاديمي

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