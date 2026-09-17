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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد يسري: السينما المصرية تعيش أسوأ مرحلة حاليًا.. والإنتاج بقى هدفه جمع الفلوس

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الناقد الفني عماد يسري أن تصريحات المنتج أحمد السبكي بشأن اتجاه صناعة السينما لتحقيق الإيرادات فقط، تكشف جانبًا من واقع الإنتاج السينمائي المصري خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الجمهور لا يزال يبحث عن أعمال مختلفة وتحترم عقله.

وقال عماد يسري، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»: «أنا بعترف على الهواء، أنا بحترم وبقدر صراحة المنتج الكبير أحمد السبكي، لأنه قال الحقيقة كاملة أثناء العرض الخاص لفيلم أحمد العوضي، وقال: إحنا دلوقتي بننتج عشان نلم فلوس فقط».

وأضاف أن تصريح أحمد السبكي يعكس ما يحدث داخل كواليس صناعة السينما، موضحًا: «الإسكندراني قال إحنا بننتج سينما حاليًا عشان بس نلم فلوس، نجمع فلوس، لكن إحنا مش هنعمل تاني أفلام زي الفرح وكباريه».

وأشار إلى أن أزمة السينما المصرية لا تتعلق بالمحتوى فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى حجم الإنتاج وعدد الأفلام التي يتم تقديمها، قائلًا: «للأسف إحنا بنعيش أسوأ مرحلة في السينما المصرية حاليًا، أنا مش هتكلم على المحتوى، ده حتى عدد إنتاج الأفلام».

 

الناقد الفني عماد يسري نهال طايل السينما

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