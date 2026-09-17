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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين ويضرمون النار في أراض بقرية برقا شرق رام الله

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين ويضرمون النار في أراض بقرية برقا شرق رام الله
مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين ويضرمون النار في أراض بقرية برقا شرق رام الله
أ ش أ

هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، منازل الفلسطينيين في قرية برقا شرق رام الله، وأضرموا النار في أراضٍ زراعية بالقرية.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المستوطنين أحرقوا منطقة الواد الشامي في القرية، فيما توسعت النيران واقتربت من منازل المواطنين.

كما أفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى الأراضي التي اندلعت فيها النيران.

وتتعرض قرية برقا والقرى المجاورة لها شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال، تتمثل بالاعتداء على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.

وقد احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عددًا من المواطنين خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل، كما أحرق مستوطنون مسلحون غرفة زراعية في يطا جنوبا.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة حلحول وانتشرت بكثافة في عدة أحياء من البلدة، وداهمت منازل المواطنين، واحتجزت لساعات طويلة عددًا منهم، وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل أن تطلق سراحهم.

وفي منطقة اغزيوة شرق بلدة يطا، أحرق مستوطنون مسلحون غرفة زراعية تعود للمواطن محمد مخامرة، بعد أن خطوا عبارات عنصرية وتهديدات ضد الأهالي على جدرانها.

من ناحية أخرى، أصيب مواطنان، صباح اليوم، جراء الاعتداء عليهما بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين غرب نابلس.

وأفادت مصادر في الإغاثة الطبية بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطنين، "يبلغان من العمر 60 عامًا و31 عامًا"، نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب أثناء احتجازهما وإجراء التحقيق الميداني معهما في المخيم.

وكانت جيبات وآليات الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجر اليوم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، وحولت أحدها إلى ثكنة عسكرية، تجري بداخلها التحقيقات الميدانية مع عدد من المواطنين المحتجزين.

كما أغلقت قوات الاحتلال الشارع المحيط بالمخيم، ومنعت المواطنين من الدخول إليه أو الخروج منه.

هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين قرية برقا شرق رام الله منطقة الواد الشامي

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