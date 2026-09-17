شركة "غانا للغاز" تحسم مصير خط أنابيب بـ500 مليون دولار مطلع العام المقبل

تعتزم شركة غانا للغاز المملوكة للدولة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن مشروع خط أنابيب غاز بقيمة 500 مليون دولار بحلول مطلع العام المقبل، حيث إنه يمتد لمسافة 278 كيلومترًا من غرب البلاد إلى المناطق الصناعية في جنوب شرق غانا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز وتقليل اعتماد البلاد على خط أنابيب الغاز لغرب إفريقيا المشترك مع دول مجاورة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، جوديث أدجوباه بلاي، إن الشركة تأمل في بدء تنفيذ المشروع بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، بينما تعمل على توفير التمويل.

ويجري بحث المشروع منذ نحو عشر سنوات، في إطار مساعي غانا لتوفير إمدادات غاز أرخص وأكثر موثوقية للصناعات في منطقة تيما الصناعية.

وتتوقع "غانا للغاز" زيادة إمداداتها من مشروع سانكوفا البحري الذي تديره شركة إيني، مع ارتفاع إنتاجه إلى 350 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا في عام 2028، مقابل 280 مليونًا حاليًا، كما تعالج الشركة نحو 130 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز المصاحب من حقلين نفطيين تديرهما شركة تولو، مع خطط لإنشاء منشأة جديدة لمعالجة 50 مليون قدم مكعبة إضافية يوميًا.

ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك غانا من الغاز إلى 715 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا بحلول 2030، مقارنة بـ502 مليون حاليا، بينما تستورد البلاد 70 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الجاف من نيجيريا، وتقول الشركة إن السياسة الحكومية تركز على استخدام الغاز في توليد الكهرباء لتقليل الاعتماد على أنواع الوقود الأعلى تكلفة.