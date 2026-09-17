قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء
وزير الكهرباء يناقش مع سفيرة فنلندا الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة
البرلمان العربي يرحب بدعوة مفوض الأمم المتحدة لتوثيق جرائم الاحتلال في غزة
وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي تعزيز العلاقات في إطار الشراكة الشاملة
مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع الأعياد اليهودية
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول جهود وزارة البترول في دعم وتنمية صعيد مصر
في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج
بعد اتهامه بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. ضبط مستريح تونا الجبل بالمنيا في الإسكندرية
شريف فتحي يبحث مع وزير السياحة القبرصي تعزيز التعاون ودفع الحركة السياحية إلى مصر
زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له في أزمته الصحية
الجو نار انهارده .. تحذير من طقس اليوم والمنخفض «الهندي» يُلطّف الأجواء غدًا
بعد منع حزب «يابلوكو» من خوض الانتخابات البرلمانية.. انتخابات روسيا بلا معارضة حقيقية |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركة "غانا للغاز" تحسم مصير خط أنابيب بـ500 مليون دولار مطلع العام المقبل

شركة "غانا للغاز" تحسم مصير خط أنابيب بـ500 مليون دولار مطلع العام المقبل
شركة "غانا للغاز" تحسم مصير خط أنابيب بـ500 مليون دولار مطلع العام المقبل
أ ش أ

تعتزم شركة غانا للغاز المملوكة للدولة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن مشروع خط أنابيب غاز بقيمة 500 مليون دولار بحلول مطلع العام المقبل، حيث إنه يمتد لمسافة 278 كيلومترًا من غرب البلاد إلى المناطق الصناعية في جنوب شرق غانا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز وتقليل اعتماد البلاد على خط أنابيب الغاز لغرب إفريقيا المشترك مع دول مجاورة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، جوديث أدجوباه بلاي، إن الشركة تأمل في بدء تنفيذ المشروع بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، بينما تعمل على توفير التمويل.

ويجري بحث المشروع منذ نحو عشر سنوات، في إطار مساعي غانا لتوفير إمدادات غاز أرخص وأكثر موثوقية للصناعات في منطقة تيما الصناعية.

وتتوقع "غانا للغاز" زيادة إمداداتها من مشروع سانكوفا البحري الذي تديره شركة إيني، مع ارتفاع إنتاجه إلى 350 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا في عام 2028، مقابل 280 مليونًا حاليًا، كما تعالج الشركة نحو 130 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز المصاحب من حقلين نفطيين تديرهما شركة تولو، مع خطط لإنشاء منشأة جديدة لمعالجة 50 مليون قدم مكعبة إضافية يوميًا.

ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك غانا من الغاز إلى 715 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا بحلول 2030، مقارنة بـ502 مليون حاليا، بينما تستورد البلاد 70 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الجاف من نيجيريا، وتقول الشركة إن السياسة الحكومية تركز على استخدام الغاز في توليد الكهرباء لتقليل الاعتماد على أنواع الوقود الأعلى تكلفة.

شركة غانا للغاز المملوكة للدولة قرار الاستثمار النهائي مشروع خط أنابيب غاز المناطق الصناعية في جنوب شرق غانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوير2026

3 أيام مرتقبة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

ياسر إبراهيم ومحمد هانى

رفض تغيير موقفه.. الأهلي يجمد مفاوضات التجديد مع هاني وياسر إبراهيم

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

منصة

لأول مرة.. تقديم التمويل الإسلامي عالميا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

صورة أرشيفية

القوات المسلحة اليمنية تتصدى لهجوم حوثي من 3 محاور جنوب وغرب مأرب

الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء سيترأس وفد البلاد في اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة

الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء سيترأس وفد البلاد في اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة

بالصور

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل التونة القطع في المنزل

طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.
طريقة عمل التونة القطع فى المنزل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد