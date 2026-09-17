الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء سيترأس وفد البلاد في اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أن رئيس الوزراء شهباز شريف سيترأس وفد بلاده في الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في نيويورك الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سجاد حيدر خان - في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم /الخميس/ - إن شريف سيقوم بتسليط الضوء على وجهة نظر باكستان بشأن التطورات الإقليمية والعالمية .. كما أكد مجددا أهمية الحوار والدبلوماسية والتحلي بضبط النفس، بالإضافة إلى التوصل لحل سلمي للنزاعات.

وأضاف خان، أنه سيرافق شريف خلال هذه الزيارة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار وعدد من الوزراء والمسئولين البارزين.. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيتناول في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أولويات باكستان المتعلقة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتحديات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى القضايا التي تواجه دول الجنوب العالمي.

وأشار خان، إلى أن شريف سيشارك خلال الزيارة في فعاليات رفيعة المستوى، كما سيقوم بعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة دول العالم والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك من أجل تسليط الضوء على التزام باكستان بالعمل متعدد الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والسلام الإقليمي والتعاون الدولي.