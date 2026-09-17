قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل
الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة
أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
لحظة تعرّض المطربة المغربية «جنا» لمحاولة اعتداء على طريق بالمنوفية | شاهد
تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس
بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ بنتايج
البورصة تربح 37 مليار جنيه بمستهل تعاملات الخميس.. وارتفاع جماعي للمؤشرات
محمود أبو بيه: زراعة 60 ألف شجرة و800 ألف نبتة ضمن خطة تخضير القاهرة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات السنغافورية فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد افتتاح فروع التجزئة.. كيف غيرت الهوية البصرية من استراتيجية النشاط التجاري؟

مصمم الهوية البصرية
مصمم الهوية البصرية
أحمد عبد القوى

كشفت الفروع الـ19 الجديدة التي جرى افتتاحها في القاهرة والجيزة، بحضور وزيري التموين والزراعة ومحافظ القاهرة وعدد من المسؤولين، عن اتجاه متزايد في قطاع تجارة التجزئة نحو التعامل مع الهوية البصرية باعتبارها جزءًا من استراتيجية النشاط التجاري، وليس مجرد عنصر جمالي يقتصر على تصميم الواجهات.

وتقوم الفكرة على أن يحتفظ كل فرع بخصائص موقعه ومساحته، مع وجود لغة بصرية واحدة تجعل المستهلك قادرًا على التعرف على العلامة التجارية بمجرد دخوله المكان، حتى قبل قراءة اسمها.

وبدأت عملية بناء الهوية من الواجهات الخارجية والعلامات، وامتدت إلى توزيع المساحات والحركة داخل الفروع وطريقة عرض المنتجات والتفاصيل المعمارية، بهدف تحقيق درجة من الاتساق بين المواقع المختلفة.

وتولى المهندس منتصر عبد المنعم، مستشار الهوية البصرية للمشروع، تصميم الفروع الجديدة وتطوير الجانب البصري والمعماري للعلامة، مع التركيز على توحيد عناصر التصميم وربطها بطبيعة تجربة المستهلك داخل نقاط البيع المختلفة.

ويكتسب هذا الاتجاه أهمية مع توسع شبكات تجارة التجزئة، إذ يصبح الحفاظ على صورة موحدة للعلامة عبر عشرات المواقع أحد التحديات المرتبطة بسرعة الانتشار، خاصة مع اختلاف مساحات الفروع وطبيعة المناطق التي تعمل بها.

ويرى عبد المنعم أن التصميم لا يقتصر على الجانب الجمالي، وإنما يمثل لغة بصرية تساعد على بناء الثقة وتقليل المسافة بين المستهلك والمكان، من خلال الجمع بين شكل الواجهة وتنظيم المساحات وطريقة تقديم المنتجات.

وجاء تطبيق الهوية الجديدة بالتزامن مع افتتاح 19 فرعًا في نموذج يجمع بين التوسع في شبكة الفروع وتوحيد الصورة البصرية وتجربة المستهلك.

تصميم هوية بصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

بيزيرا

أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

ترشيحاتنا

استئناف الحافلات الكهربائية بشرم الشيخ

الحافلات الكهربائية تعود لشوارع شرم الشيخ.. خطَّان لخدمة المواطنين والزائرين

قافلة طبية بمركز أبنوب

محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية بقرية المعابدة الشرقية بأبنوب.. الكشف على 1087 مواطنًا وتحويل 47 حالة لتدخلات جراحية

جامعة طنطا

تأهل 3 مشروعات لطلاب جامعة طنطا في مسابقة «Green Loop»

بالصور

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد