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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ڤودافون مصر تدمج حلول الذكاء الاصطناعي بمواقع شبكتها بأحدث معالجات إريكسون

فودافون واربكسون
فودافون واربكسون
أحمد عبد القوى

أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمزERIC ) وڤودافون مصر، عن بدء الاستخدام التجاري لأحدث معالجات الشبكات عالية السعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من إريكسون RAN Processor 6672   ، الذي يمثل جزءا من حلول منصةEricsson RAN Compute. 

يأتي ذلك في إطار جهود ڤودافون مصر المتواصلة لتحديث الشبكة (RAN). وبعد الإطلاق التجاري لهذه المنصة في اليابان مؤخرًا، تأتي مصر ضمن الأسواق الرائدة في تبني هذا الحل، بما يعكس تقدم الدولة المستمر في تطوير قدرات الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما يبرز استراتيجية ڤودافون مصر للاستثمار في قدرات الشبكة بشكل استباقي لنمو الطلب عليها.

ويعتبر تطبيق هذه الحلول نقلة نوعية في تعزيز قدرات الشبكة، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في موقع الشبكة نفسه. لقد تم تصميم معالج RAN Processor 6672 لدعم تكنولوجيا الـ 5G وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، بما يمنح ڤودافون مصر قدرات معالجة عالية لتشغيل الذكاء الاصطناعي مباشرة في مواقع تغطية الشبكة مباشرةً، بدلًا من تشغيله من موقع بعيد، خاصة وأن ظروف تشغيل الشبكة تتغير باستمرار مع تحرك العملاء وتجمعهم واستخدام هواتفهم على مدار اليوم. ولذلك فإنّ تشغيل الذكاء الاصطناعي بالقرب من أجهزة الإرسال يعني أن الشبكة تستطيع الاستجابة للتغيرات لحظة حدوثها، بدلًا من الاعتماد على إعدادات يعدّلها العنصر البشري من المهندسين بشكل دوري.

ويوفر معالجRAN Processor 6672 سعة تشغيلية أعلى بمعدل أربعة أضعاف، مع خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 50% مقارنة بالجيل السابق من أجهزة Baseband من إريكسون. كما يتيح هذا المعالج لڤودافون مصر تبسيط موقع شبكتها تشغيليًا من خلال استبدال ثلاثة أجهزة Baseband بمعالج RAN واحد، ويساعد ذلك في تقليل التعقيدات التشغيلية بالموقع واستهلاكه للطاقة. ويعني ذلك كفاءة أعلى في التغطية، عن طريق تحقيق أفضل أداء من نفس الطيف الترددي وفي نفس المواقع، من خلال توجيه السعة لأماكن استخدام العملاء، وتحسين تجربة المستخدم دون زيادة في استهلاك الطاقة.
وتعليقًا على هذا التطور التكنولوجي الهام، قال كاتالين بوليجا، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع التكنولوجيا: «إننا نستثمر في بناء شبكة جاهزة للمستقبل. فمن خلال معالج RAN 6672 من إريكسون، نعزز كفاءة المعالجة واستهلاك الطاقة في مواقع شبكتنا التي تعمل بمعالجات إريكسون، مع إتاحة تشغيل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مباشرةً في موقع الشبكة، بما يساهم في تقديم تجربة أفضل للعملاء."

وأضافت داليا مرعب، رئيس إريكسون مصر ورئيس قطاع المبيعات: "ستتمكن ڤودافون مصر عبر معالج RAN Processor 6672 من تلبية متطلبات زيادة السعة، مع تبسيط العمليات التشغيلية في مواقع الشبكة اللاسلكية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. وتضع هذه الخطوة أساسًا قويًا لمواصلة تطور الشبكة ودمج قدرات جديدة بها، مع استمرار نمو تدفق البيانات ومتطلبات الشبكة."

وتُعد إريكسون أحد الموردين الرئيسيين لحلول شبكات النفاذ اللاسلكي (RAN) لڤودافون مصر في القاهرة الكبرى والدلتا. وبناءً على شراكتهما الممتدة، ستواصل إريكسون وڤودافون مصر التعاون في تطوير الشبكة ودعم طموحات ڤودافون مصر في مجال الاتصالات.
 

مصر عالم فودافون اريكسون

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