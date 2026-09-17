قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
المستندات المطلوبة.. خطوات استخراج بطاقة تموين للمطلقة وضم الأبناء بسهولة
الرئيس السيسي: في الظروف الصعبة اللي مر بيها العالم.. هل فيه حد نجا غير مصر؟
شقيقه يرد.. سر ظهور كريم فؤاد بسروال طويل أسفل الشورت أمام أبو قير للأسمدة
مصر تحصد جائزة SETO الفرنسية لأفضل شراكة مع مقصد سياحي لعام 2026
محافظ سوهاج: مساعدات وإعادة تأهيل لمنازل المتضررين من حريق الأبعدية
الزمالك يفتح تحقيقا بعد تسريب عقد خوان بيزيرا
الرئيس السيسي: نعمل على الاستفادة من الكوادر المؤهلة بالأكاديمية العسكرية داخل مؤسسات الدولة
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفى الادعاء بوجود شكاوى لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل أبو زعبل
قرار جمهوري بتجديد تعيين علاء مهدي أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير
لقيادة الطائرة في حالة سكر.. ليبيا تعتقل طاقم طائرة تركية بعد تحطمها
الرئيس السيسي: الاستعلاء بالوظيفة أو الرتبة أو التدين أمر غير مقبول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جذور سيناء.. من أواني الجبال إلى خيوط التطريز.. المرأة البدوية تحفظ حكاية سانت كاترين

جذور سيناء بسانت كاترين
جذور سيناء بسانت كاترين
ايمن محمد

تحتفظ المرأة البدوية في سانت كاترين بجنوب سيناء بجانب مهم من ذاكرة المكان، من خلال الملابس التقليدية والمشغولات اليدوية وأدوات الحياة اليومية التي ارتبطت ببيئة الجبال وطبيعة الحياة فيها، لتتحول تفاصيل كانت جزءًا من المعيشة اليومية إلى عناصر تراثية تروي للأجيال الجديدة حكاية مجتمع استطاع التكيف مع ظروفه والحفاظ على هويته الثقافية.

وفي قلب هذه التجربة يأتي معرض «جذور سيناء»، الذي يعمل على توثيق جانب من تراث المرأة السيناوية من خلال عرض نماذج من الأدوات القديمة المستخدمة في الطهي والحياة المنزلية، ومنها الأواني الحجرية والخشبية، إلى جانب الأدوات المرتبطة باستخدام الحطب وإعداد الطعام وإشعال النار، فضلًا عن الملابس التقليدية ومستلزمات الرعي والمشغولات اليدوية التي ارتبطت بحياة النساء والفتيات في الجبال والوديان.

وتقول البدوية سلمى عمر، صاحبة فكرة معرض «جذور سيناء»، إن الفكرة تقوم على الحفاظ على تراث المرأة السيناوية وتوثيق تفاصيل الحياة القديمة في سانت كاترين، خاصة ما يتعلق بالأدوات التي استخدمتها النساء والملابس التقليدية والحرف اليدوية التي انتقلت مهاراتها من جيل إلى آخر.

وتوضح عمر أن المعرض لا يقتصر على عرض المقتنيات التراثية، وإنما يسعى إلى أن يكون مساحة لتعليم فنون المشغولات اليدوية والتطريز السيناوي، بما يساعد على استمرار هذه الحرف وعدم اندثارها، ويمنح الفتيات فرصة للتعرف على مهارات كانت جزءًا أساسيًا من حياة أمهاتهن وجداتهن.

ويُعد التطريز السيناوي من أبرز مظاهر الفن الشعبي في المنطقة، إذ تتضمن الملابس التقليدية وحدات زخرفية وألوانًا ورموزًا ارتبطت بالبيئة والثقافة المحلية، كما تختلف بعض الوحدات وفقًا للجماعات والقبائل، وهو ما جعل الزي التقليدي يتجاوز وظيفته كملابس ليصبح وسيلة للتعبير عن الهوية والموروث الاجتماعي.

وفي سانت كاترين، ارتبطت الحرف اليدوية بصورة خاصة بالبيئة الجبلية؛ إذ استلهمت بعض التصميمات عناصرها من الطبيعة المحيطة، مثل النباتات والأشجار والحياة البرية، بينما حافظت أعمال التطريز والحياكة والتزيين بالخرز على مهارات يدوية تناقلتها النساء داخل الأسر والمجتمعات المحلية. وتشير دراسات ومشروعات متخصصة إلى أن التطريز في المنطقة لم يكن مجرد عمل جمالي، بل ارتبط أيضًا بالمعرفة الثقافية وبالحياة اليومية للنساء.

وتؤكد عمر أن «جذور سيناء» يسعى كذلك إلى تسويق إبداعات المرأة السيناوية وفتح مجالات جديدة أمامها لتحويل مهاراتها التراثية إلى مصدر دخل، مشيرة إلى أهمية دعم المرأة البدوية المعيلة وتشجيع الفتيات على تعلم التطريز والحرف اليدوية وتطوير المنتجات التراثية بما يحافظ على أصالتها ويجعلها قادرة على الوصول إلى الزائرين والسائحين.

وتحظى الحرف اليدوية في سانت كاترين باهتمام متزايد باعتبارها جزءًا من التراث الثقافي المحلي، حيث وثقت برامج بيئية وتنموية سابقة أعمال التطريز والخرز والنسيج وغيرها من الحرف، كما شهدت المنطقة برامج لتدريب النساء والفتيات على تطوير المنتجات اليدوية وتسويقها.

ويقول الشيخ حميد أبو غلبة، أحد مؤسسي معرض «جذور سيناء»، إن التراث السيناوي في سانت كاترين يمثل سجلًا لتاريخ حياة أبناء البادية، ويعكس قدرتهم على التعامل مع البيئة الجبلية والاستفادة من مواردها، موضحًا أن الاحتفاظ بالأدوات والملابس والمشغولات القديمة يساهم في توثيق تفاصيل الحياة التي عاشها الآباء والأجداد.

وتتحول تجربة «جذور سيناء» بذلك من مجرد عرض لمقتنيات قديمة إلى محاولة للحفاظ على ذاكرة المكان، حيث تلتقي أدوات الحياة اليومية القديمة مع فن التطريز والمشغولات اليدوية، لتقدم صورة عن المرأة البدوية التي لم تكن مجرد جزء من تفاصيل الحياة الجبلية، وإنما كانت حارسة لمهارات ومعارف وفنون انتقلت عبر الأجيال، وما زالت خيوطها تحمل ملامح الطبيعة والهوية السيناوية حتى اليوم.

جنوب سيناء جذور سيناء سانت كاترين تراث المرأة السيناوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

ميدو

بعد إشادته بمعتمد جمال.. إعلامي يفتح النار على ميدو بسبب الأهلي وعموتة

الزمالك

فريق محظوظ.. إعلامي ينتقد أداء الزمالك في الدوري ويشيد بالمهدي

ترشيحاتنا

المتهمة

رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية

جانب من اللقاء

رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للرقابة بالصين تعزيز التعاون المشترك

المتهم

راكب موتوسيكل.. سقوط لص سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بعين شمس

بالصور

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد