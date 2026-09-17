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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد خليل: وعي الشباب خط الدفاع الأول عن الدولة.. ورسائل الرئيس السيسي تؤكد أن بناء الإنسان أساس المستقبل

محمد خليل
محمد خليل
حسن رضوان

أكد محمد خليل، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، تضمن رسائل مهمة بشأن دور الشباب في الحفاظ على الدولة وتعزيز الوعي المجتمعي.

رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية 

وقال خليل إن تأكيد الرئيس السيسي أن من أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر، يعكس أهمية بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، يمكنهم من فهم التحديات التي تواجه الدولة والتعامل معها بصورة واعية ومسؤولة.

وأضاف أن الرئيس ركز على أن بناء الإنسان لا ينفصل عن التأهيل العلمي والمهني، وإنما يشمل أيضًا تكوين شخصية متوازنة تمتلك المعرفة والقيم والقدرة على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشباب يمثل أحد أهم محاور بناء الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أمين مساعد أمانة الشباب المركزية أن دعوة الرئيس للخريجين إلى نقل ما اكتسبوه من معرفة وفهم إلى أسرهم وأصدقائهم تؤكد أن مسؤولية نشر الوعي لا تقتصر على المؤسسات، وإنما تمتد إلى المجتمع كله، ويأتي الشباب في مقدمة الفئات القادرة على القيام بهذا الدور.

وأشار خليل إلى أن حديث الرئيس عن وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة حماية الأطفال من إساءة استخدامها، يؤكد أن معركة الوعي أصبحت مرتبطة أيضًا بالفضاء الرقمي، في ظل التأثير الكبير لهذه المنصات على تشكيل أفكار واتجاهات الأجيال الجديدة.

وأكد أن الشباب يحتاجون إلى المعرفة والتأهيل والقدرة على التمييز بين المعلومات، خاصة في ظل التدفق الكبير للمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف رفع الوعي وتنمية مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع.

واختتم محمد خليل تصريحه بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي تضع الشباب أمام مسؤولية واضحة، تتمثل في الحفاظ على وعيهم، والاستفادة من فرص التأهيل والتدريب، والمشاركة الإيجابية في بناء الدولة، باعتبارهم أحد أهم عناصر قوتها ومستقبلها.

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