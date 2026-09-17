استئناف الرحلات الجوية في مطاري لوبلين وجيشوف البولنديين بعد تعليقها كإجراء احترازي

أ ش أ

أعلنت وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية اليوم الخميس استئناف الرحلات الجوية في مطاري "لوبلين" و"جيشوف"، وذلك بعد تعليقها بشكل مؤقت كإجراء احترازي خلال تنفيذ الطيران العسكري لعمليات لتأمين المجال الجوي للبلاد.

وذكر راديو بولندا في نسخته الإنجليزية أن هذه التطورات تأتي بعد وقت قصير من إعلان القوات المسلحة البولندية تنفيذ عمليات لتأمين المجال الجوي.

وأفادت قيادة العمليات للقوات المسلحة بأنه تم وضع أنظمة الدفاع الجوي والاستطلاع في حالة تأهب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات احترازية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحمايته.