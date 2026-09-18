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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لتلو بتنام والنور مفتوح.. احذر هذه العادة تؤثر على صحة القلب

صحة القلب
صحة القلب
هاجر هانئ

هل يمكن أن يؤثر النوم مع الأضواء على صحة القلب؟ في حين أن ترك مصباح السرير أو التليفزيون أو مصدر الضوء الآخر في الليل قد يبدو غير ضار، يقول الأطباء إن التعرض المنتظم للضوء أثناء النوم يمكن أن يتداخل مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية في الجسم وقد يكون له آثار على صحة القلب والأوعية الدموية.


وفقا للدكتور. راش بوثيوالا، مدير - أمراض القلب، متخصص في الذكاء الاصطناعي الموجه و Zero Contrast PTCA، مستشفيات ستيرلينج، الظلام هو جزء مهم من النوم الصحي لأنه يسمح للجسم باتباع إيقاعه الطبيعي ليلا ونهارا. "عندما ننام مع تشغيل الأضواء - سواء كان ضوء الغرفة أو التليفزيون أو حتى الضوء المفرط من الأجهزة الإلكترونية - يمكن أن يتداخل مع الساعة الداخلية للجسم ويقلل من إنتاج الميلاتونين. وبمرور الوقت، قد يؤثر هذا الاضطراب على تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتمثيل الغذائي، وكلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة القلب والأوعية الدموية".

كيف تؤثر الأضواء أثناء النوم على جسمك؟


يتبع جسم الإنسان إيقاعا يوميا، وهي ساعة داخلية على مدار 24 ساعة تساعد على تنظيم النوم والهرمونات ودرجة حرارة الجسم والعديد من عمليات التمثيل الغذائي. يشير الظلام إلى الجسم أن الوقت قد حان للراحة، في حين أن الضوء يعزز اليقظة.

يمكن أن يتداخل النوم في غرفة ذات إضاءة ساطعة، أو ترك التليفزيون قيد التشغيل، أو التعرض للضوء المفرط من الأجهزة الإلكترونية مع هذه العملية. قال الدكتور إن التعرض للضوء في الليل يمكن أن يقمع إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

أكد بوثيوالا عندما يتعطل هذا الإيقاع بشكل متكرر، قد يصبح النوم أقل تصالحية. بمرور الوقت، ارتبط ضعف النوم واضطراب الساعة البيولوجية بالعديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم ومشاكل التمثيل الغذائي والسمنة والسكري.


هل النوم مع الأضواء ضار على قلبك؟


وفقا للدكتور. بوثيوالا، القلق هو أقل حول ليلة واحدة من النوم مع تشغيل الأضواء وأكثر حول جعلها عادة منتظمة. "قد يبقي التعرض للضوء الليلي الجسم في حالة يقظة أكثر نسبيا ويتداخل مع المراحل الأعمق والتصالحية من النوم.

 وقال إن النوم الرديء يمكن أن يؤثر على العمليات التي ينطوي عليها تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتمثيل الغذائي".

هذه التأثيرات مهمة بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم بالفعل عوامل خطر القلب والأوعية الدموية، يجب على الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو السمنة أو أمراض القلب الحالية الانتباه إلى بيئة نومهم كجزء من نمط حياة صحي للقلب بشكل عام.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يسبب النوم مع إضاءة من حين لآخر ضررا كبيرا للقلب والأوعية الدموية من تلقاء نفسه. هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير المستويات والأنواع المختلفة من الضوء الليلي على صحة القلب على المدى الطويل.

كيف تخلق بيئة نوم صحية للقلب؟


حافظ على غرفة النوم مظلمة قدر الإمكان أثناء النوم.
أطفئ أجهزة التلفاز والأضواء غير الضرورية قبل النوم.
الحد من تعرض الشاشة بالقرب من وقت النوم.
حافظ على جدول نوم ثابت، بما في ذلك أوقات النوم والاستيقاظ المنتظمة.
اختر بيئة نوم مريحة وهادئة وباردة.
إذا كان بعض الضوء ضروريا للسلامة، فاستخدم أقل سطوع عملي وتجنب وضعه مباشرة بالقرب من العينين.

القلب صحة القلب النوم الأضواء الأوعية الدموية أمراض القلب

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