لسفرة يوم الجمعة... طريقة عمل طاجن سمك بالبشاميل والخضار

طاجن سمك بالبشاميل والخضار من الوصفات التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك بالأخص في يوم الجمعة.

قدم الشيف شربيني على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن سمك بالبشاميل والخضار بمذاق شهي و مختلف عن الأطباق الرئيسية الأخرى.

مقادير طاجن سمك بالبشاميل والخضار



● سمك فيليه

● كرات

● كرفس

● بصل

● ثوم

● بطاطس

● كوسة

● جزر

● لبن

● كريمة لباني

● زبدة

● دقيق

● كزبرة خضراء

● شبت

● فلفل ألوان

● عصير ليمون

● زعتر

● روزماري

● جبنة موتزاريلا

طاجن سمك بالبشاميل والخضار

طريقة تحضير طاجن سمك بالبشاميل والخضار



يتبل السمك بكل البهارات والملح والفلفل ثم يشوح في الزيت

ثم يضاف الكرات والكرفس والخضرة

يقلى كل الخضار في الزيت ثم يضاف إلى الطاجن

لعمل البشاميل

يشوح الدقيق مع الزبدة ثم يضاف اللبن والكريمة

يضاف مكعب مرق ويقلب جيدا حتى يثقل القوام

يضاف البشاميل على السمك والخضار

تضاف الجبنة الموتزاريلا وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم