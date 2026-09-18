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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان .. قوات الجيش تتصدي لهجوم الدعم السريع على الكيلي بالنيل الأزرق

الجيش السوداني
الجيش السوداني
محمود نوفل

نجحت القوات المسلحة السودانية في التصدى لهجوم لمليشيا الدعم السريع على منطقة الكيلي بالنيل الأزرق.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الجيش السوداني استعادة مناطق عدة في شمال وجنوب كردفان، مع تقدم ميداني باتجاه محاور جديدة غرب الإقليم.

كما تحركت القوات السودانية  نحو أبو عُرض والدبيبات، وسط مساعٍ لربط متحركات كردفان بقوات محور دارفور وقطع خطوط الإمداد

وشملت العمليات العسكرية غارات جوية وضربات بالمسيرات على تجمعات ومركبات لـ"الدعم السريع" في سودري والنهود ومحيطهما

 وبالتوازي مع المعارك، يواجه عشرات الآلاف من النازحين في النيل الأزرق نقصاً في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، فيما تتصاعد مخاوف انعدام الأمن الغذائي في دارفور.

السودان الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع النيل الأزرق الأمن الغذائي في دارفور

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