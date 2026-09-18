بتكلفة 15 مليون جنيه.. الوادي الجديد: تسليم موقع حفر بئر بمحطة مياه الدهوس

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انتهاء إجراءات تسليم موقع تشغيل بئر أعماق جديد بمحطة مياه الشرب بقرية الدهوس بمركز الداخلة، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه؛ وذلك تمهيدًا لبدء أعمال الحفر في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لمعالجة ضعف ضغط المياه، موجهةً بسرعة البدء في التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأوضحت المهندسة فريال عمر رئيس قطاع الوادي الجديد، أن الإجراءات التنفيذية شملت تسليم موقع العمل تمهيدًا لبدء أعمال الحفر واستكمال التجهيزات الكهروميكانيكية وأعمال التطهير والتجارب التشغيلية، تمهيدًا لربط البئر بمنظومة محطة مياه الشرب، على أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال وتسليم المشروع خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بدء التنفيذ وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية. المعتمدة.