روسيا تستدعي القائم بالأعمال البريطاني احتجاجا على تزايد إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية، القائم بالأعمال البريطاني لدى موسكو دانا دولاكيا، للاحتجاج على مواصلة لندن زيادة إمدادات الطائرات المسيرة والأسلحة الأخرى إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة - في بيان - إن الاستدعاء جاء لتقديم احتجاج شديد اللهجة على استمرار بريطانيا في زيادة إمدادات الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة إلى كييف.

وأضافت أن روسيا أكدت خلال اللقاء أن السياسة البريطانية "شديدة التصادمية" تجاه أوكرانيا تهدف بوضوح إلى إطالة أمد الصراع وتصعيده إلى أقصى حد ممكن، ولا تؤدي سوى إلى تقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإمدادات واسعة النطاق من الأسلحة الهجومية بعيدة المدى تجعل لندن، بحسب الجانب الروسي، شريكا في ما وصفته بـ"الأعمال الوحشية" التي يرتكبها نظام كييف، والتي قالت إنها "لا يمكن وصفها إلا بأنها إرهاب وجرائم حرب".

وقدمت روسيا إلى الجانب البريطاني قائمة بالتزامات قالت إن المملكة المتحدة انتهكتها من خلال دعمها لكييف، كما عرضت المخاطر الشاملة الناجمة عما وصفته بـ"الأفعال المدمرة" البريطانية، وأكدت عدم جدوى هذه الجهود في ظل ما وصفته بتفوق القوات المسلحة الروسية واحتفاظها بالمبادرة الاستراتيجية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو تحتفظ، في ضوء السياسة البريطانية، بالحق في اتخاذ التدابير الانتقامية اللازمة في إطار جهودها لممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

وحذرت الوزارة من أن أي منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا تُستخدم لتنفيذ ضربات ضد روسيا "ستكون أهدافا مشروعة"، محملة لندن المسؤولية الكاملة عن أي تطورات سلبية محتملة في المستقبل.

وطالبت روسيا الجانب البريطاني بالتخلي عن سياسة التصعيد وضمان توافق تحركاته مع التزاماته الدولية.