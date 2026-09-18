محافظ الإسماعيلية يتابع جهود حي أول لرفع كفاءة الشوارع والنظافة بقطاع العرب

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، جهود العاملين بحي أول الإسماعيلية، وما تم تنفيذه من أعمال لرفع كفاءة وتمهيد الطرق بقطاع العرب، ضمن خطة الحي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وتضمنت الأعمال رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بقطاع العرب، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة وتيسير حركة المواطنين.

ووجه محافظ الإسماعيلية باستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بتراكمها، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات، والحفاظ على البيئة والمظهر العام، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات.

وجاءت الأعمال بناءً على توجيهات أحمد العايدي، رئيس حي أول الإسماعيلية، في إطار خطة الحي لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.